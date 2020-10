El gobierno porteño agregó al polideportivo del Parque de la Estación para “revincular” alumnos

Publicado el jueves 08 de octubre de 2020 por Redacción

En el día de ayer, miércoles 7 de octubre, la imagen de un grupo de adolescentes en el polideportivo de Parque Patricios, sentados en pupitres al aire libre, generó polémica. El debate fue si esa foto implicaba que el Gobierno porteño había comenzado con las clases presenciales para 6.500 alumnos que, según el Ejecutivo, perdieron contacto con sus establecimientos escolares. Hoy, fuentes del Ministerio de Educación de la CABA le informaron a Diario Z que se sumó un nuevo espacio para estos encuentros. Al de Parque Patricios se agregó el Polideportivo del Parque de la Estación. El lugar está ubicado cerca de la estación de Once, en la esquina de Gallo y Juan Domingo Perón. En tercer lugar se piensa habilitar el Parque Indoamericano, en Villa Soldati.

Fuentes de la cartera que dirige Soledad Acuña aseguraron que estas reuniones son para “revincular” alumnos que “habían perdido contacto” institucional y estaban “pensando en abandonar”. Y que el objetivo es “social”. “No son clases”, remarcaron.

Ayer se citaron alumnos al Polideportivo de Parque Patricios.

Sostuvieron que la iniciativa es que “tengan una charla y los que necesiten se lleven una computadora”. Las mismas fuentes destacaron que ya se distribuyeron más de 23.000 notebooks durante la pandemia.

Desde el Ministerio insistieron en que esta “revinculación” no implica que se estén “dictando clases”. “No hay docentes. Estamos fuera del ámbito escolar. Buscamos que no siga pasando el tiempo y estos chicos continúen en la senda de abandonar. Lo que estamos haciendo no requiere autorización del ministro Nicolás Trotta. Es sin docentes, fuera de la escuela y sin actividades educativas. Es algo social”, dijeron.

El Gobierno Nacional elaboró un índice de riesgo epidemiológico. Funcionaría en todo el país para ordenar las fases de la vuelta a clases presenciales. Aunque todavía no circuló el detalle, el propio Trotta divulgó que el índice se escalona en tres: riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Con las cifras de contagios actuales, la Ciudad estaría en el riesgo medio. Todavía no fue informado qué cosas quedarían habilitadas en cada rango, ni el margen de decisión que tendrá cada distrito.

“Queremos volver a clases, pero si están dadas las condiciones epidemiológicas.” Sonia Alesso, secretaria general de Ctera.

La posición de los gremios por ahora es expectante. La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, declaró el martes pasado: “Queremos volver a clases, pero si están dadas las condiciones epidemiológicas”.

Y Angélica Graciano, de UTE-Ctera, que aglutina a la mayoría de los docentes porteños, le dijo a Diario Z: “No tenemos los datos del índice que han elaborado. Hubo tres provincias que iniciaron clases y tuvieron que volver atrás. El acuerdo del Consejo Federal es baja o nula circulación del virus para el retorno presencial. Lo que pretendemos es que ni nuestros compañeros ni los chicos se contagien”.