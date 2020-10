Cecilia Segura: “La Costanera Norte es un pulmón para el aire que consumimos”

Por Lucas González Monte. Télam

La diputada porteña Cecilia Segura (Frente de Todos) señaló que “la política medioambiental de la Ciudad de Buenos Aires está abandonada”. Segura apuntó contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por incumplir las metas de la Ley de Basura Cero con el objetivo de “gastar” más en la recolección y de incorporar el negocio de la “termovalorización” a través de la quema de residuos. “No sólo se fragmentó la política medioambiental, que necesita una mirada integral, sino que se degradó. No hay una mirada holística del tema”, afirmó la legisladora.

¿Cuál es la situación actual de la problemática medioambiental en la Ciudad?

La Ciudad produce cada vez más basura. Es muy difícil acceder a datos concretos, pero produce más basura por habitante que el promedio del resto del país. Además tiene una Ley de Basura Cero que está olvidada e incumplida. Como no alcanzaban las metas, las cambiaron, pero ahora tampoco están cumpliéndolas. El contrato más grande de la Ciudad lo destinan a la recolección y una parte muy marginal para el reciclado. En la Ley de Basura no sólo cambiaron la meta sino que incorporaron como criterio la termovalorización. El concepto del Gobierno no es ‘trabajemos sobre la separación en origen’ o ‘generemos prácticas valores para una ciudad más sostenible’. Quieren tener más residuos e incorporar la termovalorización. No se quiere reducir lo que va al Ceamse sino generar un proceso alternativo -demorado gracias al activismo- para convertir mucha basura en valorización energética.

Esta semana se dio el primer paso legislativo para la construcción de torres de edificios en Costanera Norte ¿Cuál es el impacto ambiental de la iniciativa?

El proyecto que permite la construcción de un proyecto inmobiliario en la Costanera tiene consecuencias ambientales. Es un área que hoy permite filtraciones ante eventos climáticos extremos, que son cada vez más habituales en el mundo. Es un pulmón para el aire que consumimos. La Ciudad, en cambio, pone cada vez más cemento, cuando hace plazas hace plazas de cemento y esto hace que la Ciudad sea menos resiliente, menos flexible.

En el último tiempo la relación entre el Gobierno nacional y la Ciudad estuvo atravesada por la cooperación impuesta por la pandemia y por la reorientación de fondos hacia otras jurisdicciones ¿Cómo se le explica a los porteños ese escenario y esa decisión?

Cuando uno está en pandemia hay que aunar fuerzas porque de esto no se sale solo. Respecto del otro tema, la Ciudad durante el período 2016-2019, además del aumento del 1,4 al 3,75 % de la coparticipación, recibió 3.000 millones de pesos para vivienda y 1.000 millones adicionales para infraestructura escolar. A pesar de eso -que quizá no se justificaba para el distrito más rico-, los millones no se tradujeron en más viviendas y en las escuelas. La discusión no solamente se trata de los recursos en forma abstracta, sino de cuál va a ser el proyecto más general para un desarrollo nacional y productivo que genere una mejor calidad de vida.

Teniendo en cuenta esa historia reciente y la más extensa en materia electoral, ¿puede el Frente de Todos/Peronismo ganar en la Ciudad?

Es un desafío para nuestra fuerza política, que depende de la capacidad de construcción de una alternativa y de poder comunicarla. La Ciudad tiene una composición social sobre todo de clase media y esos sectores son los que se vieron afectados por el macrismo. Durante los últimos 12 años, el momento en el que peor le fue, fue durante el macrismo. Hubo un proceso de inquilinización, de concentración de la propiedad. La Ciudad se encareció muchísimo y no hubo una política de suelo urbano para permitir el acceso a la vivienda. Tampoco para generar trabajo y producción. No había una pandemia como ahora, estaba la pandemia del neoliberalismo.

Sin embargo, algunos encuestadores señalan a Horacio Rodríguez Larreta como presidenciable.

La Ciudad, por su capacidad de generar recursos, por los beneficios que tiene por historia y geografía, generó perfiles presidenciales. Los porteños les debemos al país la posibilidad de generar un proyecto que permita que otras figuras, con otras miradas, puedan tener un perfil presidenciable.

¿Rodríguez Larreta es un calco de Macri?

Tiene una misma mirada, una misma concepción del Estado pero busca moderar posiciones para atraer a un sector del electorado que si hiciera más explícita su mirada no lo votaría.