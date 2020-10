Quiénes pueden acceder al bono de 20 mil pesos para salir de vacaciones

Habrá 100 mil familias que podrán acceder al bono vacacional de 20 mil pesos. La iniciativa es parte de la reglamentación de la ley votada por el Congreso Nacional para reactivar el sector turístico. Es uno de los rubros en el que más impactó la pandemia de coronavirus. Hubo restricciones a la circulación, cierre de fronteras, dificultades de tomar medidas sanitarias en los hoteles. El gobierno nacional ya anticipó que habrá temporada de verano, aunque no esté claro qué medidas pueda tomar cada centro turístico según la evolución de la pandemia.

El decreto 795/2020 reglamenta el bono. Para quienes lo reciban se da por única vez y no lo tendrán de devolver, no es un crédito. Las condiciones apuntan a familias con ingresos que no superen el monto del salario mínimo per cápita.

En este momento el salario mínimo es de 16.875 pesos, en octubre subirá a 18.900 y en diciembre a 20.558. Hay otra suba en marzo, pero ya sería luego del período vacacional. Es decir que los ingresos familiares, en el caso de una “familia tipo”, no pueden superar entre los 72 mil y los 80 mil pesos. Si la familia tiene tres miembros o dos, el cálculo para saber si se reúnen los requisitos es multiplicar el monto del salario mínimo por los miembros de la familia.

El decreto nacional dispone de 2 mil millones de pesos para este estímulo al turismo. El monto fijo para cada beneficiario será de 20 mil, así que no habrá más de 100 mil personas o familias que puedan solicitarlo. El bono sólo podrá usarse para pagar insumos turísticos dentro del territorio nacional. Sirve para abonar la totalidad o parcialmente el servicio adquirido. Para pedirlo habrá que ingresar a la página de la AFIP, aunque aún no está disponible el link.