Crece la polémica por las reaperturas tras el caso de Covid-19 en la Escuela Técnica 15

En medio del debate por la reapertura de las escuelas para que retornen los alumnos del último año del primario y del secundario apareció un caso de Covid-19. Fue uno de los trabajadores de la Escuela Técnica número 15. El hecho, lógicamente, ahondó los cruces por cómo seguirán las reaperturas

La secretaria General de UTE-Ctera Angélica Graciano confirmó el caso de Covid-19. Y en declaraciones al El Destape radio señaló: “Pasó lo que iba a pasar. Una persona que fue a trabajar a la Escuela Técnica 15 tuvo coronavirus y hubo que encerrarla y aislar al resto”. “Le venimos planteando al gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta que en estas condiciones epidemiológicas no se pueden abrir las escuelas”, destacó Graciano. “Por suerte el contagio fue mientras preparaban la institución, antes de que llegaran los chicos. Ya tuvimos una docente fallecida en el distrito 6”

La dirigente sindical agregó: “Tenemos 3.000 docentes que se contagiaron de Covid. No hay condiciones para la vuelta a las escuelas. Pusieron chicos al sol y tuvieron que salir a comprar sombrillas. Es escandaloso”.

Del lado del gobierno porteño la respuesta llegó de parte del ministro de Salud Fernán Quirós. “Solo habían hecho las primeras presentaciones y en el test serológico descubrimos que estaba contagiado. Pero había venido enfermo y por suerte que vino a la escuela porque era asintomático”.

Quirós consideró “un poco exagerado aducir que esto fue por el retorno escolar. Esa institución aún no trabajaba. Me parece que es una manera de generar una confusión que la ciudadanía no se merece”.

“Es muy importante siempre dar información precisa”, afirmó el ministro en conferencia de prensa. Luego aclaró que en la reapertura escolar se decidió “hacer el testeo serológico que se hace a diario con personal de salud y seguridad. Y si da positivo se le hace una PCR al positivo y a todos los compañeros para ver quiénes pueden contagiar. En esta escuela todavía no se había empezado a trabajar”.