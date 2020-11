Encuesta de la UBA: casi el 80% considera importante aplicarse la vacuna contra el Covid-19

El anuncio de la compra de más 20 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 disparó un intenso debate. Prejuicios y antipatías ideológicas se mezclaron con cuestiones sanitarias. Se abrió una polémica sobre si vacunarse o no y cuál de las vacunas sería la más segura.

El Observatorio de Piscología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Piscología de la UBA realizó una encuesta a 1490 personas que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La muestra indica que más allá de la intensidad de la pelea en las redes y los medios, la mayoría de la población cree que es fundamental vacunarse contra el Covid. El resultado es contundente: un 78% piensa que es importante y solo un 22 opina que no.

Los cuestionarios se realizaron de forma online a través de redes sociales, según parámetros de geolocalización. Fueron consultados 1.490 participantes. Todos eran mayores de 18 años y residentes en el (AMBA). El sondeo empezó el 7 de noviembre y finalizó y el pasado lunes 9.

Hay un dato para destacar. Casi el 80% consideró importante vacunarse contra el Covid. Sin embargo, cuando la pregunta fue si efectivamente se la aplicarían y cuál de las vacunas disponibles le inspira más confianza, los resultados se volvieron más diversos.

Al ser consultados sobre si estaría dispuesto a recibir las dosis de la vacuna rusa Sputnik V, el 43% contestó que sí y un 42 dijo que no. Hubo un 15 que prefirió no responder. Respecto de la desarrollada por la Universidad de Oxford y que producirá el laboratorio Astra-Zeneca, la encuesta indicó que un 54% estaría dispuesto a recibirla, mientras un 30 dijo que se negaría. Y un 16 sostuvo que no sabía.

Independientemente de estas preferencias, casi ocho de cada 10 consideró importante vacunarse.