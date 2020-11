La ministra Acuña dijo que los maestros “militan en vez de hacer docencia” e invitó a denunciarlos

Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z

La ministra Acuña llama a los padres a denunciar a los docentes y propone un sistema de vigilancia intolerable en el sistema educativo. La persecución, estado de denuncia al interior de las aulas.

Un TT del escritor Julián López.

“La raíz de lo sobreideologizado y de la militancia está en la formación docente, en cómo enseñamos qué es un docente, lo que se define como perfil en los Institutos de Formación Docente. La raíz está en los institutos”. Así, con estas palabras, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, retomó el ataque a los institutos y profesorados que resistieron su cierre desde 2017, cuando el gobierno porteño impulsó la creación de la UniCABA, con la que pretendía unificar todo el sistema.

En una charla vía Zoom, la ministra pareció olvidar el cuidadoso lenguaje publicitario que generalmente domina el discurso de los funcionarios porteños. No sólo criticó a los docentes que “eligen militar en vez de hacer docencia”, sino que instó a las familias a que los denuncien formalmente. “La virtualidad permitió que las familias empiezan (sic) a mirar lo que pasa con la educación de sus hijos. Hasta este momento, lo que pasaba en el aula cuando se cerraba la puerta, quedaba entre el docente y los chicos, era difícil enterarte de lo que pasaba. Si no tenemos denuncias concretas de las familias es muy difícil que podamos intervenir”, señaló, en un revival del plan del ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien intentó instalar un 0-800 para radicar denuncias contra la supuesta infiltración política en las aulas.

Para Acuña, los “docentes bajan línea política todo el tiempo” y “lo más grave pasa en el aula”. Por eso, insistió en que es necesario revertir la “formación” de los docentes.

En ese sentido, el gobierno apuntala la instalación de la UniCABA como referencia formativa a nivel nacional y que será la “joya” del Parque de la Innovación, un proyecto que ya está en marcha y que le insumirá al erario público más de 1.200 millones de pesos, según consta en el Boletín Oficial.

“Hablan como gerentes de una comunidad educativa que maltratan, espían y persiguen desde hace 13 años y que odian por no poder doblegar”, dijo a Diario Z Eduardo López, secretario gremial de CTERA.

“Espían como lo hicieron con Ciro James, con el Fino Palacios (en referencia a la causa de las escuchas ilegales), con el 0800-Buchón y hasta con los familiares de los 44 submarinistas muertos”, enumeró López. Y añadió: “Persiguen como lo hicieron con los estudiantes secundarios que reclamaban por mejoras edilicias pidiendo a los rectores que envíen las listas con los nombres de los jóvenes a las comisarías, como persiguen a las cooperadoras escolares que no les gustan, como en el caso de la intervención a la cooperadora de la Escuela Alvarez Thomas o como persiguen cuando quieren cerrar 40 secundarios nocturnos o los 29 el profesorados del magisterio”.