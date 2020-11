Protocolo de Violencia Laboral Sexual del Grupo Octubre

Introducción y alcance

El Grupo Octubre (GO) se encuentra comprometido con la adopción de políticas proactivas que construyan, determinen y resguarden un ambiente pacífico, respetuoso y libre de acoso y abusos de cualquier naturaleza y etiología en el ámbito laboral para todas/os/es las/os/es trabajadoras/es que participen del Grupo. Sobre todo y específicamente actos vinculados a la violencia sexual y a la discriminación y violencia laboral.

Por esta razón es que el presente Protocolo, diseñado para el GO y sus medios periodísticos, editoriales, educativos e institucionales (Canal 9, Información Periodística (IP), PáginaI12, Revista y Centro Cultural Caras y Caretas, Diario Z, El Planeta Urbano, AM 750, Malena digital, FM Oktubre, la 89.1, OctubreTV, Latinoamérica Piensa, Editorial Octubre, CLUB 947, Aspen 102.3, Like FM 97.1 y MR -Mucha Radio- 89.5), regula un procedimiento que identifica, investiga y sanciona -si correspondiera- aquellas conductas de violencia laboral y/o sexual que tengan lugar en el ámbito laboral y en sus adyacencias directas donde se desarrollan las actividades propias del Grupo.

El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el alcance del presente protocolo a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Estos alcances son receptados por el presente protocolo, pudiendo darse: a) en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo; b) en los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios; c) en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo; d) en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación; e) en el alojamiento proporcionado por el empleador, y f) en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Es necesario que las trabajadoras y trabajadores estén informados de que el Grupo Octubre cuenta con un canal de denuncia de posible incidencia para informar cualquier tipo de irregularidad en este ámbito. Dicho canal se constituye como un medio de comunicación transparente y de carácter absolutamente confidencial que pretende canalizar aquellas denuncias de las trabajadoras/es de las compañías que conformen el GO, así como de terceros, en lo que se refiere a indicios razonables de comisión de incidencias de tenor laboral y/o sexual, atendiendo a criterios de veracidad y proporcionalidad. Está claro que, por un lado, todas las violencias impactan negativamente en la organización; sin embargo, por otro lado, las medidas preventivas tienen el efecto contrario, puesto que reflejan responsabilidad social, ética y apego a las normas.