Desigualdad en la Ciudad: el ingreso per cápita familiar en el Norte es de $53.000 y en el Sur de $25.000

El ingreso per capita familiar de la zona de Norte de la Ciudad de Buenos Aires es más del doble que de la zona Sur. En cifras concretas, en el Norte el promedio de ingreso por cada miembro de una familia es de 53.900 pesos y en el sur es de 25.138. Son los datos brindados por el último informe de la Dirección de Estadística y Censos porteña.

Para entender esta cifra hay que resaltar ciertos aspectos de la medición. El ingreso per cápita familiar no es lo mismo que el que se mide por hogares. Ahí la diferencia es más baja. En el Norte el promedio por hogar es de 88.702 pesos y en el Sur de 63.720. El punto es que un “hogar” puede estar compuesto por una pareja sin hijos o por una con cuatro. Por eso es que la medición del promedio per cápita familiar termina siendo más precisa.

Datos de la Dirección de Estadística y Censos porteña.

Respecto a lo que ganan los porteños, el informe de Estadística y Censos confirma los duros efectos de la pandemia sobre la economía de los trabajadores. El ingreso promedio en la Ciudad es de 47.823. Está por debajo de la Canasta Básica de pobreza medida por el INDEC para una familia tipo. En la última medición del organismo público ese indicador se ubicó casi en 50 mil pesos.

En este caso las diferencias entre zonas de la Capital también son marcadas. En el Norte, el ingreso promedio es de 62.787 pesos, mientras que en el Sur es de 37.329.