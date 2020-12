Los médicos de hospitales se niegan a testear turistas: “No somos de Migraciones”

“Somos médicos, esenciales, mal remunerados, y quieren asignarnos tareas que no nos corresponden. No lo vamos a permitir”. Esta es la frase con la que culmina el comunicado de la Asociación de Médicos Municipales en la que los profesionales de la salud porteños anuncian que no van a prestarse para hisopar a los turistas en las UFU. Son las unidades febriles que se instalaron al ingreso de los hospitales públicos a las pocas semanas de la llegada de la pandemia. Su función es que los pacientes con síntomas compatibles con el Covid-19 no ingresen al edificio del hospital y estén aislados mientras se confirmaba el diagnóstico.

El Gobierno de la Ciudad lanzó un protocolo para los turistas, tanto los que vienen a la Ciudad como los porteños que se van y retornan. Ese protocolo incluye la realización de test para comprobar si son positivos de coronavirus.

La respuesta de los médicos se expresó en un escrito compartido en la página web de la Asociación. “El Ministerio de Salud crea en el comienzo de la pandemia un circuito cerrado de atención a pacientes con síntomas probables de Covid-19. Ese circuito denominado UFU, con el esfuerzo y el apoyo incondicional de todos los sectores de los hospitales, cumplió y cumple con esta iniciativa enmarcada en la preservación de la salud”, señala el escrito.

“No puede ser que los que están en la primera línea de la pandemia tengan que hacerse cargo también de hisopar a los turistas.” Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales.

“Actualmente -agrega– el Ministerio de Salud decidió incorporar a la atención en las UFU el hisopado para viajeros con destinos domésticos o internacionales. Ese estudio significa un acto médico vinculado a la preservación de la salud y no un trámite administrativo. Por eso atenderemos a todos los que lo necesiten, pero en calidad de pacientes. No somos empleados de Migraciones ni del Ministerio de Transporte”.

El escrito remata destacando que “los médicos municipales, a partir del lunes 21 de diciembre, no realizaremos hisopados para viajeros. Y como tenemos derechos, luego de todo lo que hicimos durante el año trabajando sin descanso, los días 24, 25 y 31 de diciembre, al igual que el 1 de enero, las UFU permanecerán cerradas. Sólo se atenderán pacientes con síntomas Covid que justifiquen su atención en guardia”.

El presidente de la Asociación, Jorge Gilardi, habló con Diario Z. “El gobierno tendrá que ver cómo se hará eso (el hisopado de turistas). No puede ser que los que están en la primera línea de la pandemia tengan que hacerse cargo de esto también”, dijo.

“Nosotros estamos a full, en medio de una crisis tremenda-agregó Gilardi-. Estamos de acuerdo con que hay que testear a los turistas, pero no se puede recargar todo sobre los mismos profesionales. Y tampoco poner en el mismo plano a las personas que llegan con síntomas compatibles con el Covid y a los turistas”