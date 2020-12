El regreso por “única vez” de la legendaria revista de los 80′ y 90′ Cerdos & Peces

La revista Cerdos & Peces fue un emblema para esa encrucijada en las que se cruzan el rock, la política, la literatura, la cultura under. Fue creada en 1983 por el periodista y escritor Enrique Symns. Y volverá a salir una vez más a través de una edición especial -la número 60- que tendrá 152 páginas, según anunció su creador a través de un video.

“Me queda una bala en la recámara. Hola amigos, desconocidos, conocidos, expertos, inexpertos. Yo estoy acá, como verán, y no me puede mover hace mucho y mi cabeza tampoco. Mi vida fue en gran parte Cerdos y Peces. Fue un error, una equivocación, un yerro que cometió la naturaleza básica de los instintos del mundo. Me hubiera gustado manejar un tren en vez de ser periodista, pero bueno, es lo que me tocó. Espero que les guste este último número”, dijo Symns en el video.

La revista nació luego de la última dictadura militar como un suplemento de la publicación El Porteño, que dirigía Gabriel Levinas. Al año comenzó a salir como revista independiente y no como suplemento.

Legalización de drogas, homosexualidad, sexo explícito, anarquismo, okupas, eran los temas centrales de la Cerdos. En el regreso “por única y última vez” tendrá la colaboración de muchos de sus autores y otros escritores actuales. Escriben en esta edición especial: Vera Land, Ricardo Ragendorfer, Andrés Calamaro, Fernando Noy, Maitena, Camila Sosa Villada, Mariana Enriquez, Fabián Casas, Dolores Reyes y Carlos Busqued, entre otros.