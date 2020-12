Fallo sobre vacantes: impacto “segregador y discriminatorio”

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió sobre el impacto “segregador y discriminatorio” del fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. Los jueces consideraron que el Gobierno porteño no está obligado a garantizar vacantes en las salas de 2 y 3 años de las escuelas del Estado.

La sentencia de la máxima instancia judicial porteña “podría dar lugar a que se mantenga en el tiempo un sistema segregado y discriminatorio en el que niñas y niños accederían a la escolarización en instituciones de gestión pública o privada según los recursos de sus familias”, señaló la ACIJ a través de un comunicado.

La abogada y codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Constanza Argentieri, afirmó en diálogo con Télam que “a nuestro parecer el TSJ hace una muy mala interpretación del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que delimita la responsabilidad del gobierno de la ciudad para garantizar la educación laica, gratuita y universal desde los 45 días de vida”.

“Lo que hace el tribunal es hacer la peor de las interpretaciones al decir que mientras que la educación no sea obligatoria antes de los 4 años el gobierno porteño no tiene obligación de garantizar vacantes para todos los niños y niñas, sino fijar un tipo de priorización para aquellos que no pueden pagar un jardín privado, pero sin garantizarles la vacante”, apuntó.

Argentieri subrayó que “es una mala interpretación del artículo 24, que además es contraria a las interpretaciones del mismo que ya se establecieron en otras instancias de la Justicia de la Ciudad y contraria a lo que el propio gobierno de la Ciudad se ha comprometido con ACIJ en el marco de una causa judicial que ya tiene diez años de sentencia en la que el propio gobierno porteño asume la responsabilidad de garantizar las vacantes para todos los niños y niñas a partir de los 45 días de vida”.

“En este fallo hay varios riesgos, por un lado habilita al gobierno porteño a dejar de tomar medidas para garantizar la universalidad de la educación pública, y por otro lo que puede terminar sucediendo, y es una de las grandes preocupaciones, es que a partir de la falta de inversión haya escuelas segregadas para las familias que no pueden pagar la educación de gestión privada“, advirtió.

La abogada estimó que “se puede intentar llegar a la Corte Suprema presentando un recurso, pero más allá de eso tenemos un acuerdo vigente con el Gobierno porteño que incluye un plan de obras y garantía de universalidad en la educación que lo seguiremos monitoreando muy de cerca”.

“Nos preocupa mucho que este año bajó muchísimo la asignación de presupuesto al programa de infraestructura escolar, y en esas cosas también hace falta compromiso del Poder Legislativo”, completó Argentieri.

Conforme a esa ONG, la decisión del TSJ es “particularmente preocupante” en el actual contexto de pandemia.

“Luego de un año en el que se profundizó la desigualdad educativa, poner en cuestionamiento la posibilidad de acceder a la educación desde una temprana edad y sin discriminación implica poner en riesgo los derechos de miles de niñas y niños de la Ciudad”, advirtió.

El TSJ falló que la administración porteña -encabezada por Horacio Rodríguez Larreta- no está obligada a garantizar vacantes en las salas de 2 y 3 años de las escuelas del Estado.

La ACIJ cuestionó esa sentencia, al considerar que la decisión judicial “es absolutamente regresiva respecto de los compromisos asumidos” por el gobierno de Rodríguez Larreta e “ignora el principio de progresividad de sus políticas públicas en materia de educación”.