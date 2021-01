Cómo cuidar a las mascotas que contraen Covid 19

Los animales positivos de Coronavirus que fueron estudiados por el equipo de investigación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) pueden presentar síntomas similares a los del ser humano con esa enfermedad, por lo cual los especialistas aconsejaron que con las mascotas hay que mantener los mismos cuidados preventivos, con distanciamiento social, higiene y uso de barbijo.

Los animales no puedan infectar o transmitir la enfermedad a las personas. No hay reportado ni un solo caso.

El veterinario David Di Lullo indicó que los animales estudiados forman parte de todo el norte argentino y “la sintomatología es muy similar al del humano con el virus”. El primer animal al que se le detectó Covid fue un gato.

“Lo que hay que destacar y dejar en claro es que si bien ha quedado demostrado que muchas especies son capaces de adquirir la enfermedad a través del humano, es decir el humano le transmite la enfermedad a ellos, en los animales no hay reportado ni un solo caso que sea a la inversa”, puntualizó.

Es decir, añadió que “los animales no puedan infectar o transmitir la enfermedad a las personas. Eso no pasa, no existe hasta la actualidad ningún caso para tranquilidad de la población”, por eso reiteró que “los animales no transmiten la enfermedad a las personas”.

“Hay un grandísimo porcentaje de asintomáticos o con síntomas muy leves, tales como decaimiento, fiebre, falta de apetito por 12 o 24 horas y nada más”, dijo el codirector del proyecto de investigación.

Y, explicó que “aquellos animales que presentan síntomas generalmente es porque están asociados a una enfermedad preexistente o una comorbilidad, o sea una enfermedad que ya estaba en el animal y eso complica el cuadro, pero la gran mayoría son asintomáticos y conllevan la enfermedad de manera exitosa”. “Es decir llegan a la convalecencia y recuperan el estado de salud óptimo”, aclaró.

Al ser consultado sobre cómo se puede cuidar a las mascotas, Di Lullo dijo que se debe mantener los mismos cuidados que se tiene con las personas, “tales como el distanciamiento social, el uso del barbijo o tapabocas” frente a ellas.