Afrodescendientes dictarán en la UBA una materia: “Nuestro objetivo es ennegrecer la facultad”

Por María Alicia Alvado. Télam

Por primera vez en su historia, la Universidad de Buenos Aires (UBA) tendrá a partir de este ciclo lectivo una materia de educación antirracista “afrocentrada”, es decir, diseñada y dictada por profesores afrodescendientes, con una bibliografía compuesta casi exclusivamente por autores no blancos.

Se trata de “Derechos de las comunidades negras en Argentina desde una perspectiva afro”, una materia bimestral optativa del departamento de Filosofía que integra el plan de estudios de la Facultad de Derecho y aporta 2 de los 69 puntos necesarios para aprobar el Ciclo Profesional Orientado.

“Es un logro histórico porque la academia es un espacio tradicionalmente burgués, conservador y en general excluyente de discursos contrahegemónicos, que es lo que esta cátedra viene a producir, y que hay que entender también como una conquista de derechos”, dijo a Télam Patricia Gomes (35), una de los docentes de la cátedra.

“Nuestra comunidad afrodescendiente históricamente vio vedado su derecho a la comunicación y no hemos encontrado representación en espacios de poder” a tal punto que “jamás he leído autor o autora afrodescendiente en la universidad”, afirmó la abogada, integrante la Sociedad de Socorros Mutuos “Unión Caboverdiana” de Dock Sud, de la Comisión 8 de Noviembre así como de la Organización de Afrodescendientes para la Formación y el Asesoramiento Jurídico (Oafro).

El otro profesor de la materia e igualmente descendiente de caboverdianos, Alí Emmanuel Delgado, (34) explicó a Télam que “el objetivo mayor es ennegrecer la Facultad”.

“Lo primero es que la gente sepa que la Argentina también es afro, rompiendo con los mitos que invisibilización de la afroargentinidad -que indican que nos mataron en la guerra o que morimos con la fiebre amarilla- para entender el rol que tuvo África y las personas afrodescendientes en la construcción y crecimiento de la Nación”, dijo el joven, que además es de Oafro y de la Comisión 8 de Noviembre, que integra la Agrupación Xangó.

“Y en segundo lugar, que tengan perspectiva antirracista, que entiendan que los sistemas de opresión tienen una pata más: hoy se empieza a visibilizar el patriarcado además del capitalismo, pero también tenemos el racismo”, agregó.

Para este primer cuatrimestre, la modalidad de dictado será online, comenzando el próximo 10 de marzo y si bien ya concluyó una primera instancia de inscripción, restan otras dos.

“Estamos convocando también a otras personas de nuestra comunidad a dar alguna temática especial en la que estén especializadas para visibilizar la diversidad que hay también en el campo afro y que tenemos muchos académicos formadísimos”, dijo Gomes. La activista explicó que en realidad debiera hablarse de “las comunidades afrodescendientes en Argentina”, en plural, porque “hay una diversidad muy amplia adentro del movimiento”.

“Están las personas que descienden de los que fueron secuestrados y esclavizados, luego hay afrodescendientes de una migración proveniente de las Islas de Cabo Verde que llegaron en los siglos XIX y XX, y luego tenemos los migrantes africanos y africanos que empezaron a venir hace ya 30 años”, dijo. “Cada grupo tiene sus demandas específicas, más allá de que coincidamos en muchas reivindicaciones, y nosotros desde la cátedra vamos a intentar abarcar todas, por eso el temario es tan amplio”, dijo.

En tanto, Delgado contó que la propuesta de armar esta materia surgió luego de participar “casi en forma de protesta” de “una charla sobre afrodescendientes sin afrodescendientes”, donde sin embargo pudo expresarse largamente junto con “otros compañeros que estábamos ahí” y que terminó con el ofrecimiento de armar esta cátedra por parte del director del Instituto de Investigación Ambrosio Gioja de la facultad, Marcelo Alegre, quien tiene la titularidad de la cátedra y al que “agradecemos mucho la oportunidad”.

“Como Argentina fue construida en base a la historia mitrista se logró instalar que acá no hay racismo y que es un crisol de razas, pero los negros no existen y si hay, son extranjeros. Eso atenta contra un país más equitativo e igualitario, y si bien en el peronismo hay algo de antirracismo germinal, no se termina de diagnosticar y si no lo identificas el problema es muy difícil atacarlo”, dijo. Para Alí Emmanuel Delgado, dos ideas a combatir en la cursada son las que indican que “en Argentina no hay racismo” y “la extranjerización de la negritud”

Respecto a por qué la UBA no había albergado una materia de estas características, Gomes apuntó que “es muy difícil en una sociedad como la nuestra poder analizar críticamente el racismo estructural y sus consecuencias”.

“El racismo adopta formas muy concretas de acuerdo con cada sociedad y el hecho de que haya habido una exclusión sistemática de nuestros discursos en la academia -que ha aportado a la construcción de la identidad argentina como un ser nacional homogéneo, culturalmente europeo y fenotípicamente blanco- es parte de lo mismo”, dijo.

“También tiene que ver con la falta de acceso de nuestras comunidades a la universidad: nuestra generación en la mayor parte de los casos es la primera que llega y estamos empezando a ser visibles donde fuimos históricamente invisibles”, afirmó.

Por otro lado, Delgado explicó que la materia se inscribe en una apuesta por “sacar de la facultad abogados antirracistas y con conciencia social”, diferentes del estereotipo del “abogado buitre” o aquel que “sólo se sabe el código civil de pe a pa” pero no comprende “las desigualdades estructurales en las que vive y al derecho como una herramienta de transformación social”.

En esta primera edición, la materia podrá ser cursada sólo por estudiantes de Derecho, pero “estamos viendo y evaluando la posibilidad de ampliarlo” a estudiantes de otras facultades, porque ya unas 50 personas han expresado su deseo de asistir.