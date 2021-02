Aumentan el subte, los taxis, la VTV y el estacionamiento por encima de la inflación

Este martes, en una audiencia pública, se debatió el aumento de la tarifa del subte. La audiencia no es vinculante, por lo tanto el incremento va a ser el que el gobierno porteño anunció en diciembre, de un 43 por ciento. Así las cosas, la tarifa subirá primero a $ 25,50, en marzo, y luego a $ 30 en abril o mayo. También subirá el Premetro, que primero pasará de $ 7,50 a $ 9,10 y después a $ 10,70.

En la audiencia intervino el legislador porteño Santiago Roberto (FdT): “El Gobierno de la Ciudad aumenta una vez más la tarifa del subte de manera injustificada. No sólo no hay razones para aplicar el aumento que impulsa Larreta, sino que además el incremento está basado en cálculos que no corresponden porque incluyen en el cálculo de costos que presentan para justificar la suba las inversiones y los impuestos que en realidad deben estar a cargo de la empresa concesionaria. Una vez más, intentan confundir a la gente mezclando los números para argumentar falsamente la suba del pasaje. Pero en realidad lo único que quieren es transferir recursos desde los bolsillos de los usuarios a los empresarios del Grupo Roggio – Metrovías que tienen la concesión del subte hace 26 años y en todo este tiempo no han hecho nada por mejorar el servicio. Por eso, proponemos que sea el Estado el que gestione directamente el transporte subterráneo para anteponer el interés de los usuarios y terminar con el lucro económico de un privado”.

El taxi subirá un 44% en dos etapas: la primera, durante este febrero, hará que la ficha diurna salte de $ 5,95 a $ 7,14, con una bajada de bandera a $ 71,40. La ficha nocturna ascenderá a $ 8,57.

La segunda será en abril, cuando la ficha irá a $ 8,57 la ficha y la bajada de bandera trepará a $ 85,70. De noche, la ficha costará $ 10,28. El último incremento de taxis había sido en febrero de 2020. El GNC, que representa el 41% del costo de los taxistas, subió un 32% desde ese mes hasta ahora.

En el caso de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el trámite aumentará un 45%, por lo que los autos pasarán a pagar $ 2.665 en lugar de $ 1.838. Las motos, en tanto, abonarán $ 1.002 en vez de $ 691.

En cuanto al estacionamiento medido, el valor de la hora se duplicará: saltará de $ 15 a $ 30. Hace un año y medio que no se ajustaba ese monto. Por la pandemia, el estacionamiento sigue operando como si fuera un domingo. Por eso, la nueva tarifa regirá ni bien vuelva a estar vigente el estacionamiento medido.