El 40 por ciento de los hogares en la Ciudad tiene ingresos inferiores a los 50 mil pesos mensuales

El 40 por ciento de los hogares porteños tiene ingresos menores a 50 mil pesos mensuales. Es decir que en los casos de hogares con familias tipo se ubican bastante por debajo de la Canasta Básica (CB) que marca la línea de pobreza. El último dato del INDEC ubica la CB en 56 mil pesos mensuales para una familia tipo.

Los datos surgen del último informe elaborado por la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad sobre la evolución de los ingresos de los porteños.

La medición por hogares no es igual a la de personas o familias. Por eso es que la cifra no puede trasladarse de modo lineal a los datos de pobreza. En un hogar puede vivir una sola persona o siete. Por otra parte, el valor de la canasta básica se actualiza todos los meses y el de ingresos corresponde al último trimestre del 2020.

Ingreso promedio de un trabajador por zona de la Ciudad

Sin embargo, el dato ilustra sobre la compleja situación que al menos el 30 por ciento de los porteños tiene respecto de los ingresos. Según el mismo informe, hay casi medio millón de capitalinos que viven en hogares donde el ingreso per cápita familiar es inferior a los 10 mil pesos mensuales. Es decir que si se tratara de una familia de 4 miembros llegarían a 40 mil, muy lejos de la CB.

La clásica desigualdad por zona de la Ciudad también se refleja en estas cifras. El ingreso medio que gana un trabajador en la Ciudad es de $50.247. En la Zona Norte esa cifra asciende a 64.286; en el Centro es de 51.000; y en el Sur de 35.256.