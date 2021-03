Listado de las escuelas con caso de Covid: Ademys afirma que hay más de 430 contagios

Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z

Los contagios en las escuelas porteñas empiezan a generar preocupación. Apenas dos semanas después de que alumnas y alumnos comenzaran a regresar a las aulas de manera escalonada, el sindicato Ademys contabilizó más 430 casos de Covid-19 positivo entre docentes y estudiantes. Esto obligó a aislar burbujas enteras y generó confusión sobre las medidas estipuladas en el protocolo, ya que muchos docentes enseñan en diversas burbujas al mismo tiempo.

“El número de contagios es para llamar la atención. Los chicos contagian y el manejo de las burbujas es muy complicado. Es un número para empezar a arreglar lo que sea necesario” Martín Hojman, infectólogo del Hospital Rivadavia

“La situación es de una gravedad extrema, ya que como es sabido, se trata de una enfermedad que tiene severas y peligrosas consecuencias para la salud. Tal es el caso de una docente de la Escuela Especial 37, quien está internada al igual que su hija, luego de contagiarse en la escuela. La compañera, con una neumonía bilateral y su hija tuvo que recibir oxígeno, encontrándose en estado bastante crítico”, señaló Patricia Pines, del colectivo Vacantes para Todxs. “Cada vez son más los casos de niños positivos con síntomas, y cursando una enfermedad que podría dejarles graves secuelas” alertó.

El número de contagiados en las escuelas públicas de la Ciudad surge del seguimiento oficial que realiza el gobierno en los tres centros de testeos destinados a docentes. Según el último parte publicado en la web oficial https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/comienzan-funcionar-los-centros-de-testeos-docentes-de-la-ciudad-para-el-regreso hubo 304 casos positivos entre poco más de 20 mil testeados.

Desde el ministerio de Educación aclararon a Diario Z que hubo un error en relación al número total de positivos, ya que se superpusieron diversos métodos de testeo (antígenos y PCR). Consultados sobre el número actualizado, informaron que se realizaron 28.236 testeados y que 260 análisis mediante antígenos y 35 PCR dieron positivo.

Como sea, el número está en franco ascenso, sumado al hecho de que se trata de grupos de personas que, día a día, se encuentran para compartir actividades en común, muchas veces en espacios con ventilación no adecuada, según denunciaron en reiteradas ocasiones cooperadoras y docentes.

“Hay tanta circulación de docentes por burbuja, que no alcanza con aislar una sola. Como el docente pierde el presentismo, también hay mucha presión.” jorge adar, ademys

“El número de contagios es para llamar la atención. Es importante contrarrestar algunos mensajes que señalaban que los chicos no contagian y que las burbujas son efectivas: los chicos sí contagian y el manejo de las burbujas es muy complicado. Es un número para estar atentos y empezar a arreglar lo que sea necesario”, dijo a Diario Z Martín Hojman, infectólogo del Hospital Rivadavia, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y coordinador de la Red de Infectología de la Ciudad.

Para Hojman, si bien es importante el regreso presencial a las aulas, en especial por el impacto pedagógico y psíquico que arrastran los niños luego de un año tan complejo como el 2020, “los protocolos implementados son demasiado teóricos y están alejados un poquito de la realidad”. “Hay maestros que están en cuatro o cinco grados, profesores de ciertas materias que comparten varios grados, muchos colegios no tienen el espacio necesario para mantener distancia o tienen un baño para 40 pibes. Hay condiciones edilicias que no permiten cumplir con los protocolos”, advirtió.

Hojman hizo hincapié en el manejo de las burbujas, en especial, porque hay docentes que comparten varias burbujas en simultáneo, con diversos grupos de chicos: “Si un docente estuvo en una burbuja donde hubo un contagio, tendría que hacerse un seguimiento de a dónde fue después e ir aislando todas las demás. ¿Se está haciendo eso? No lo sé”.

Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, confirmó a Diario Z que cuando un docente es positivo, el problema se desata porque nadie sabe qué hacer con los contactos estrechos. “Hay tanta circulación de docentes por burbuja, que entonces no alcanza con aislar esa sola burbuja, sino que habría que aislar a varias; sin embargo, como el docente que da positivo pierde el presentismo, también hay mucha presión”. “Hoy en una escuela de Villa Soldati, dio positivo un auxiliar, pero no aislaron al resto de los auxiliares. Ahí concurren mil pibes”, señaló.

Adaro asegura que, de continuar como hasta ahora, el número de casos positivos en las escuelas no hará más que crecer, semana tras semana. “Lo que esto demuestra es que más allá de la enorme presión social que hubo por la presencialidad, y que nosotros estábamos de acuerdo con volver con determinadas condiciones, la política del gobierno fue criminal”, aseguró. “No fue una vuelta con recaudos. Todos los días recibimos mensajes notificando nuevos casos. Las escuelas no tienen la ventilación necesaria, muchas veces los termómetros no funcionan, no hay espacios adecuados, los metros cuadrados no dan. Esto está siendo un desastre”, calificó.

Adaro adelantó que muy probablemente las escuelas deberán cerrar y abrir, en una modalidad que combine momentos de presencialidad y momentos de virtualidad. “Lo que sucede hoy en las escuelas se va a juntar en algún momento con la segunda ola. El problema fundamental es que el gobierno ni siquiera está tomando esto como posibilidad, porque eso requeriría inversión presupuestaria. Falta conectividad y tecnología, si no ponen todo eso, la cosa fracasa”, cerró.

Lista de casos de Covid-19 positivo en las escuelas difundida por Ademys

❌1 caso de docente en colegio Otto Krause

❌1 caso en Escuela 12 DE 10 de Belgrano

❌1 caso en la Escuela parroquial Santa Clara

❌1 caso en la Escuela parroquial Harilaos.

❌2 casos en la EEM 7 DE 9

❌1 caso Escuela Raggio

❌1 caso Escuela 6 DE 20

❌2 casos en Liceo 2 DE 8

❌1 caso en el IES Lenguas Vivas JRF

❌3 casos en ENS en Lenguas Vivas

❌1 caso en la escuela Arcángel San Miguel, de Univ. Kennedy

❌1 caso Escuela 2 DE 21

❌1 caso Escuela 11 DE 2

❌1 caso Escuela 3 DE 9

❌1 caso en Escuela 12 DE 1

❌1 caso en Escuela primaria 11 DE 18

❌1 caso en EII 20 DE 20 TM

❌1 caso Técnica 32 de 14

❌1 caso Escuela Técnica 12 de Retiro

❌5 casos JIC 4 DE 16

❌1 caso JIN 2 DE 5

❌1 caso Escuela 20 DE 5

❌1 caso Escuela 3 DE 2

❌1 caso Jardín Integral B DE 2

❌1 caso Escuela 19 DE 2

❌1 caso JIC 7 DE 9

❌1 caso Jardín Athos Palma

❌1 caso Escuela integral Interdisciplinaria n°8

❌2 casos en el Jardín del Ramos Mejía

❌1 caso Escuela 18 DE 19

❌1 caso Escuela 17 DE 2

❌1 Caso Escuela 22 DE 13

❌2 casos Escuela 28 DE 4

❌1 caso Escuela 13 DE 4

❌2 casos de docente en el Jardin Integral 13 del DE 20

❌1 caso Instituto educativo privado Modelo

❌1 caso Jardín Escuela Cangallo Schule, Balvanera

❌1 caso escuela primaria 11 DE 5

❌1 caso escuela Técnica 17

❌2 casos escuela Técnica 30

❌1 caso Jardín Integral 13 DE 4

❌1 caso Escuela 15 DE 10

❌1 caso Escuela 16 DE 10

❌1 caso escuela 4 DE 12

❌1 caso Escuela 8 DE 16

❌1 caso en la EEM 1 DE 14

❌1 caso en la ET 33 DE 19

❌2 casos en el JIC 7 DE 21

❌1 caso Escuela 18 DE 20

❌1 caso Escuela 14 DE 21

❌1 Caso en Colegio Secundario 4 DE 9 Nicolás Avellaneda

❌2 casos Comercial 21 DE 11

❌1 caso escuela Técnica 33 Plumerillo

❌1 caso escuela 26 DE 4

❌1 caso escuela 15 DE 17

❌1 caso BOA N°1 DE 8

❌1 caso escuela 8 DE 13

❌2 casos Argentina School

❌1 caso Escuela Técnica 36

❌1 caso Colegio Urquiza

❌1 caso JIC 4 DE 1

❌2 casos Escuela 1 DE 11

❌2 casos Escuela Especial 36

❌2 casos escuela Técnica 36 Polo de Saavedra

❌2 casos Fader Esc Técnia 6 DE 12

❌1 caso Comercial 22

❌1 CASO ESCUELA 24 DE 18

❌2 casos Escuela 13 DE 1

❌1 caso Comercial 34

❌1 caso escuela 18 DE 16

❌2 casos Jardín Integral 15 DE 5

❌1 caso escuela 18 DE 16

❌1 caso Escuela especial 29

❌1 caso Escuela especial 37

❌1 Escuela 22 DE 16

❌1 caso Escuela de Cerámica 1

❌1 caso Escuela 2 del Bernasconi

❌1 Caso Escuela 26 DE 6

❌1 caso Escuela 13 DE 21

❌1 caso Escuela 17 DE 2

❌2 casos EII 1DE 15 Discapacitados motores

❌2 casos Escuela especial 27 TT

❌1 caso Liceo 5 DE 12

❌2 Escuela Especial 27 TT

❌1 Escuela 26 DE 6

❌1 caso Escuela Pestalozzi

❌1 caso positivo EEM 3 DE 4

❌1 caso positivo en media Normal 4

❌1 caso Escuela 9 de 2

❌1 caso en jardin Normal 4

❌1 caso jardin Paula Albarracín, 1 DE 14

❌1 caso Escuela23

❌1 caso Escuela Especial 28

❌1 caso Escuela Especial 37 (madre docente y su hija internadas)

❌1 caso Escuela Normal superior N°3

❌1 caso CENS N° 3

❌1 caso CENS N° 44

❌1 caso en Escuela de Danzas Aida Mastrazzi.

❌1 caso Escuela 23 de 20 primaria

❌1 caso JIC 3 DE 8

❌1 caso escuela 20 DE 2

❌1 caso en Instituto Evangélico Americano (Villa del Parque)

❌1 caso ET 5, ET 6 y ET 20 (docente en las 3)

❌2 casos en Comercial 16 DE 7

❌2 casos Escuela 24 DE 8 (todo primer ciclo aislado)