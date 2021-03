La mitad del personal de hospitales porteños no está vacunado, afirma ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires denunció este jueves que “el 50 por ciento” de los trabajadores esenciales de los hospitales porteños “no está vacunado”.

Enfermero Héctor Ortiz, del Hospital Durán.

“Queremos denunciar que el 50 por ciento de los trabajadores esenciales de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Sires (Caba) no están inmunizados, no están vacunados”, dijo a Télam Héctor Ortiz, trabajador en el Hospital Carlos Durán e integrante de la Agrupación Germán Abdala en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El vocero de los trabajadores -técnicos, enfermeros, radiólogos y terapistas- denunció: “Los trabajadores estamos desesperados por conseguir las vacunas; mientras el Gobierno vacuna en (el estadio) River a personas de instituciones privadas de la salud, nosotros esperando que nos vacunen para poder trabajar”.

“La única manera que tenemos de frenar la pandemia, de frenar el contagio y la muerte es la vacunación”, expresó Ortiz y se quejó de que “el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y su ministro (Fernán) Quirós ni siquiera tiene la dignidad de dialogar con los trabajadores de la salud que estamos en la primera línea de fuego frente a la pandemia”.

En el Moyano, en vez de vacunas mandaron a la Policía

Los reclamos de vacunación del personal de Salud recorren los hospitales de la Ciudad. En el Moyano y en el Alvear, por ejemplo.

En el Hospital Neupsiquiátrico de Mujeres Braulio Moyano, los trabajadores y profesionales han reclamado con insistencia vacunas “para todos los que las hayan pedido” en distintas asambleas. En una de ellas se hizo presente la Policía de la Ciudad a pedir la identificación de los participantes, lo que generó una importante ola de repudios.

“Nos llama la atención que se haya vacunado a geriátricos privados y no se haya tenido en cuenta a nuestra población que está en situación de encierro”, señaló la trabajadora social Silvia Allocati. Y puntualizó: “Reclamamos vacunas para todo el personal de la salud, no solo a los profesionales si no también de limpieza y cocina que están en permanente contacto con usuarios del sistema”.