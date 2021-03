Por una nena secuestrada en Cildáñez hay un corte desde ayer en Dellepiane

La Red de Familias, Docentes y del Bajo Flores, juntos con muchos vecinas y vecinos de Cildáñez, están cortando desde anoche la Avenida Dellepiane. Reclaman respuesta ante la desaparición de una nena, Maia, que vivía con su mamá en la calle. Como no tenía documentos ni partida de nacimiento, Maia no iba a la escuela pero es una nena conocida por todo el barrio.

La denuncia de la desaparición de la niña fue realizada por su madre, quien señaló ante personal de la Comisaría Vecinal 9 C que se encuentran en situación de calle y que frecuentan la zona de colectora de esa, frente al Barrio Cildañez. Según consta en la denuncia, ayer a las 11 la mujer le permitió a su hija Maia que fuera a cambiar su bicicleta por una más grande con un hombre, identificado como Carlitos. La madre agregó que había conocido al hombre hace tres semanas y agregó que suelen “cartonear” juntos. “Yo le permití ir a cambiar la bicicleta; ella se había encariñado con este hombre. Él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso”, afirmó la mujer, de nombre Stella.

La madre de la menor dijo no tener más datos del hombre. Según su descripción, es delgado, con barba candado, de unos 35 años aproximadamente, y al momento de irse con la niña vestía una remera y pantalón negros, zapatillas blancas y gorra bordó.

La última vez que vieron a Maia fue ayer lunes a las 10 de la mañana en Escalada y Dellepiane. Los vecinos sigue cortando Dellepiane en reclamo de la aparición de Maia. Cualquier información los teléfonos son:

1135944399 Daniela

1161691361 Jesús