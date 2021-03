El 35% de los trabajadores de las empresas de salud no está vacunado contra el Covid

De los 20.000 trabajadores de la salud de clínicas y sanatorios porteños, el 35% aún no recibió ni siquiera la primera dosis de vacuna contra el coronavirus. La denuncia proviene tanto de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) como de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), que representa, entre otras entidades, a las prepagas.

Del 65% restante, el 30% (del total) recibió una sola dosis. El 35% tiene inmunización completa.

Antonio Di Nanno, secretario general de AMAP, aseguró que “la situación es dramática: más del 50% de los profesionales médicos no están siendo atendidos ni vacunados adecuadamente, como indicaban los protocolos, que tendría que haber hecho prioritaria la vacunación en el sector”. Según el relevamiento de esa asociación, “en el Sanatorio Güemes, que tiene 4.000 trabajadores (1.000 son médicos), el 55% no está vacunado; en el Hospital Naval, hay cerca de 1.500 personas entre médicos y no médicos, y solo 265 recibieron dosis”. Además, agregó, “en general, en todos los servicios de las Fuerzas Armadas hay muchísimos que no recibieron ninguna dosis. En el Sanatorio Mitre, la mitad está sin vacunar. Y Medicus aconseja a los médicos de los sanatorios de su sistema (Otamendi, Instituto del Diagnóstico, entre otros) que se inscriban en la página del Gobierno de la Ciudad -como empleados del sector público- o lo hagan en la provincia de Buenos Aires, si tienen domicilio ahí”.