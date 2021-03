En River, por un error “administrativo”, dejaron sin vacunar a personal de salud que había sido citado

El gobierno de la Ciudad sigue teniendo inconvenientes para administrar las vacunas contra el Covid que ya tiene. Varias docenas de trabajadores de la salud, citados para recibir la segunda dosis de la Vacuna Sinopharm el miércoles en River, estuvieron sometidos a un largo plantón, a pesar de que todos tenían turnos asignados.

Finalmente, los voluntarios les informaron que no recibirían la segunda dosis hoy y que sus turnos serían reprogramados.

“Vine a las 8 de la mañana que era la hora a la que estaba citada y una persona en la puerta me dijo que no podía pasar porque, por un problema de logística, la vacuna no iba a estar hoy; le pregunté cuándo iban a estar y me dijo que era lo único que sabía”, dijo en diálogo con el canal C5N una psicóloga.

En este sentido, el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Battistella, atribuyó la situación de hoy a un “error administrativo” en la comunicación que -según indicó- hizo que un sector de esos trabajadores y trabajadoras no fueran notificados debidamente de la suspensión de los turnos que les habían sido asignados para este miércoles.

En declaraciones al canal A24, Battistella negó además que el motivo de ese hecho haya sido una supuesta falta de vacunas: “Exactamente que no había dosis no fue el motivo, sino que, a raíz de las últimas conversaciones que estamos teniendo y de las evidencias que van apareciendo, se está reevaluando cuál es el intervalo más adecuado de interdosis para la vacuna Sinopharm”

Sin embargo, a unos metros de la entrada al club, una médica asistencial señaló que había recibido “tres mails para confirmar el turno de vacunación de hoy” y agregó: “Uno me llegó ayer mismo y hoy cuando llegué me saltan con esto. Es una vergüenza”.

“Nos dicen que no está la dosis, que no llegaron a la Ciudad las vacunas, pero eso lo dicen los voluntarios porque no hay un funcionario que nos explique con certeza. No entiendo como si ayer estaba la dosis y me mandan un mail, hoy de repente no está”, apuntó la mujer, que aseguró que no se movería del lugar hasta que su turno sea reasignado.

En su comunicado de prensa, el Ministerio porteño de Salud, que encabeza Fernán Quirós, expresó que quienes habían asistido esta mañana a la fallida convocatoria en River Plate “están siendo informados de que, en cuanto sea posible, serán contactados para aplicarles la segunda dosis” de Sinopharm.

Recién pasadas las 12:30, tras más de cinco horas de espera en algunos casos, personal del operativo oficial de vacunación comenzó a otorgar, por orden de llegada, un certificado a las personas que no pudieron ser vacunadas en donde dejó constancia de que “no recibió la segunda dosis de la vacuna Sinopharm en el día de la fecha”.