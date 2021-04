Rodríguez Larreta: los comercios no esenciales abrirán a las 10 am y vuelve el libre estacionamiento

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoció este jueves que no está de acuerdo con la restricción a la circulación nocturna impuesta por el gobierno nacional para combatir la segunda ola de coronavirus, pero aclaró que igualmente respetarán la letra del decreto que se conocerá en las próximas horas.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede de gobierno, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que “respecto a la restricción a la circulación “ya expresamos que no estamos de acuerdo porque está comprobado que circular al aire libre y con tapabocas no genera contagio”. Sin embargo, agregó que “como a toda norma, la vamos a respetar de acuerdo con el espíritu que nos manifestó el gobierno nacional de que esta medida apunta a evitar las concentraciones de gente y no a quienes están volvienro a su casa o cumpliendo una función esencial”

El jefe de Gobienro indicó que las medidas de cuidado se instrumentarán de la siguiente manera