Murió un trabajador de la CABA esperando una cama de terapia intensiva

Un trabajador del gobierno porteño murió el domingo 11 de abril esperando una cama de terapia intensiva. Es un caso que refleja el estado de saturación del sistema sanitario porteño, a pesar de que las cifras oficiales aún sostienen que hay un 50% de camas UTI disponibles en el sistema público.

El trabajador, según informó el portal Puraciudad, se llamaba Horacio Martín Lazzo. Su hija había hecho público el drama por la red social twitter el día anterior al fallecimiento.

Porfavor No dejen morir a mi papá necesita una cama de terapia intensiva hace 10 dias y respirador. Tiene covid y no se la dan. Está en el sanatorio Méndez se llama Horacio Martín Lazzo. pic.twitter.com/zzrPmB2LEQ — Lupe Lovegood ⚯͛ 🇸🇪🇦🇷 (@luppelazzo) April 10, 2021

El hombre se encontraba internado en el Sanatorio Méndez, en el barrio de Caballito, una institución que los trabajadores de la CABA tienen por su obra social. Pero no estaba en terapia intensiva porque no había camas disponibles. “No es justo que mi papá se tenga que morir porque no haya camas. No es justo que no pueda tener una cama en el sector público por tener obra social. No es justo porque no haya habido suficiente inversión en terapia después de un año”, fue otro de los desgarrados mensajes de su hija en las redes sociales.