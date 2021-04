Trabarán las ventanillas de trenes y colectivos: “Es enfermedad o frío”, dijo el ministro de Transporte

Las ventanillas del transporte público de pasajeros -colectivos y trenes- quedarán fijas de modo de que no podrán cerrase. La decisión del gobierno nacional pretende garantizar la ventilación de los colectivos más allá de las contingencia climáticas. “Lo que estamos haciendo son medidas complementarias de fijación de esas ventanillas para que no se puedan cerrar. Directamente que, más allá de la lluvia o no lluvia, queden abiertas de manera permanente”, explicó el ministro de Transporte, Mario Meoni.

Meoni afirmó que la medida se comenzará a aplicar “a partir de que cada una de las empresas pueda ir haciendo las adecuaciones necesarias”. “No es algo que se pueda hacer de manera inmediata, con lo cual estamos trabajándolo. Sí hemos dado la instrucción en ferrocarriles de que permanezcan abiertas las ventanillas todo el tiempo”, subrayó.

Además, el ministro de Transporte detalló que hay “18 mil unidades de micros funcionando en el Área Metropolitana”, y “alrededor de 200 trenes funcionando todos los días, con una cantidad importante de vagones”. Todos van a ser readecuados.

“Es enfermedad o frío. Entonces, frente a eso habrá que viajar abrigado todo el tiempo. Lo que se busca es la aireación”, resaltó Meoni.

A partir del regreso a clase presenciales, el incremento del uso del transporte público, dijo Meoni, “es de entre 300 mil y 400 mil pasajeros más por día, un 15 o 20 por ciento de la totalidad de los que se mueven”.

Al ser consultado sobre la aglomeración de personas en el transporte público, Meoni afirmó que tiene que ver con “cuestiones imprevistas”, y amplió: “Se producen retrasos involuntarios por toma de ramales, arrollamiento de personas, siniestros viales. Todo eso complejiza todos los días”. “Los imprevistos hacen que se demoren formaciones, y al demorarse una formación, la siguiente unidad obviamente que tiene mucha más cantidad de gente”, agregó.