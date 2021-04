Larreta insistió en que hará “todo lo posible” para que haya clases presenciales el lunes en CABA

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió esta mañana con el presidente Alberto Fernández. Luego del encuentro, en el que cada uno planteó su postura respecto de la suspensión de clases presenciales en el AMBA, el alcalde brindó una conferencia de prensa. Reiteró su postura en contra de la suspensión de la presencialidad por 15 días y además insistió con que hará “todo lo que esté a su alcance” para revertir la decisión de la Casa Rosada.

Larreta reiteró el fundamento principal de su postura. A pesar que, desde que se retomaron las clases, hubo un incremento exponencial de casos, señaló que los establecimientos educativos “no representan un mayor riesgo de contagio”.

Luego recordó el amparo que presentó ante la Corte Suprema nacional para que se expida ante su pedido de frenar la medida dispuesta por el presidente. “Dije que iba a hacer todo lo posible para garantizar la presencialidad y voy a cumplir esa responsabilidad”, remarcó Rodríguez Larreta. Al respecto destacó “lo positivo” de haberse “encontrado a dialogar” con el primer mandatario. Y luego señaló: “Estoy convencido de que el diálogo que es esencial en este momento de angustia e incertidumbre en el que la sociedad nos demanda, más que nunca, una gran responsabilidad a la hora de gestionar la pandemia”.

“Una pandemia como la que estamos viviendo no admite que un presidente y un jefe de gobierno no tomen medidas de manera coordinada”, agregó el alcalde. Y precisó que en el encuentro en la Quinta de Olivos, que se extendió por casi dos horas, le presentó “evidencia nacional e internacional” que muestra que “las escuelas no representan un mayor riesgo”.

Larreta contó que el Alberto Fernández le manifestó su preocupación respecto de la circulación de personas asociada a la educación presencial. Sin embargo, el alcalde destacó: “Los datos muestran que los chicos tampoco contagian camino a la escuela”.

El jefe porteño señaló que aún faltan 48 horas y que la justicia puede pronunciarse. “Tenemos el fin de semana para analizar nuevamente la evidencia, escuchar la opinión de los expertos, muchos de los cuales ya se han manifestado. Y llegar a un consenso que nos permita abrir las escuelas el lunes”, reiteró.