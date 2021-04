La escuela ORT despidió a dos docentes por adherir al paro del miércoles 14

El miércoles 14 hubo un masivo paro docente que pedía cesar con las clases presenciales y volver a la virtualidad ante el pico de contagios en la Ciudad de Buenos Aires. La insólita respuesta de la escuela privada ORT fue despedir a dos docentes de Yatay, con 10 años de antigüedad, Mariana Sampaíño y Violeta Sznaider.

Ella es Mariana Sampaiño, la enana, nuestra amiga del alma. Es una de las dos despedidas de la ORT este año. Escuchenla pic.twitter.com/pGxj4RZeE4 — Maestra en fuga 💚💛 (@maestraenfuga) April 18, 2021

La decisión de la ORT desconoce, además, la prohibición de despidos vigente por la situación sanitaria.

“El viernes cuando fui a dar clase me frenaron en la puerta y me comunicaron que estaba despedida por una decisión institucional, sin una causa aparente. Desde el mes de febrero vengo dando clases presenciales en el medio de todo el contexto difícil que estamos viviendo. El miércoles fue el único día que no me presenté porque me adherí al paro, entendiendo que la situación actual es extrema”, explicó Mariana.

“Yo me enteré de mi despido porque tengo las cuentas de la escuela bloqueadas desde el jueves, como le pasó a Mariana. Nadie de la escuela se comunicó conmigo, pero le dijeron a los otros docentes que yo estaba despedida. Es una situación muy angustiante y de mucha incertidumbre. La situación general es alarmante, y frente a un reclamo legítimo y constitucional, reaccionan con un despido discriminatorio e ilegal”, explicó Violeta, la otra docente despedida.

“Actualmente tenemos un montón de burbujas y docentes que están aislados”, señaló y agregó que “si bien la escuela cuenta con una gran infraestructura y las medidas que se respetan, lo que nos pasa últimamente, y se lo habíamos comentado a la Dirección Ejecutiva de ORT Argentina, es que no tenemos personal“, señaló el docente y delegado de la escuela ORT sede Almagro, Sacha Unamuno. Y agregó: “Nosotros rechazamos y pedimos la nulidad de los despidos, porque está vigente un decreto presidencial que prohíbe los despidos en este momento. Despedir a dos personas por adherirse a este tipo de medidas, entendemos que esun acto de discriminación y persecución ideológica”.