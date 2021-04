Docentes ratifican nuevas medidas de fuerza: “Al bolsonarismo de Larreta lo estamos frenando los trabajadores”

Por Demián Verduga

El paro docente continuará este jueves 22 de abril y probablemente el viernes 23. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió no acatar el fallo de la justicia federal que confirmó la plena vigencia del DNU presidencial que ordena la suspensión de las clases presenciales durante dos semanas en el AMBA. Frente al desacato, los sindicatos que nuclean al grueso de los maestros porteños seguirán con las medidas de fuerza.

“El ausentismo está cerca del 90 por ciento”, le dijo a Diario Z Eduardo López, secretario general adjunto de UTE-Ctera, gremio que agrupa a la mayoría de los docentes porteños.

Según López, la circulación de personas vinculadas a la comunidad educativa en estos días fue de un 10 por ciento de lo habitual. “Somos los trabajadores los que estamos garantizando que se cumplan las medidas de cuidado en el pico de la pandemia, contra el bolsonarismo de Larreta”.

El referente remarcó que la baja circulación no responde sólo a las medidas gremiales. “Hay paro estudiantil en varios secundarios. Hay miles de familias que no están mandando a sus hijos porque se dan cuenta de la gravedad de la situación sanitaria”, destacó. Y sostuvo que esa suma de situaciones desembocaron en un escenario de “escuelas semivacías” muy alejadas “de la foto de campaña” que quería el jefe de gobierno. “El límite lo estamos poniendo los trabajadores de la educación y las familias. Es una huelga de toda la comunidad educativa”.

López, además de confirmar el paro de mañana, remarcó que el viernes habrá un plenario de las dos CTA-él es secretario general de la central en Ciudad-junto con otros gremios, como Camioneros, para declarar el “estado de alerta” frente al agravamiento de la situación sanitaria.

Otro sindicato que nuclea a una buena parte de los maestros capitalinos es Ademys. Su secretario general, Jorge Adaro, también habló con Diario Z. “Lo vamos a terminar de definir en un rato, pero puedo adelantar que mañana sigue el paro y probablemente el viernes también”, dijo.

Luego sostuvo que, por los tiempos que ha planteado la Corte Suprema, la resolución judicial del conflicto llegar “cuando ya hayan pasado las dos semanas” de virtualidad que planteó el decreto nacional. “Lo que ha hecho el gobierno porteño con su decisión de acatar el DNU y tampoco el fallo de la justicia federal es sumergir al sistema educativo en el caos. Hay escuelas que intentan la presencialidad pero las familias no llevan a los chicos. Hay otras que tenían planificada la virtualidad y no pudieron arrancar. A eso se suma el paro de un grueso de los docentes. Hay instituciones que decidieron no acatar la presencialidad y dan clase de modo virtual. Es un caos total”.