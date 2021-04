Segunda ola: hay 59 chicos internados con Covid en la Ciudad, algunos gravísimos en terapia intensiva

La franja etaria de 0 a 19 años fue la que tuvo mayor crecimiento de casos de coronavirus desde la semana de inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque en el total de casos diarios es un porcentaje bajo, en los hospitales pediátricos porteños sube rápidamente la cantidad de chicos y adolescentes internados con Covid.

En sala los chicos están compañados por una persona de la familia, que debe ser siempre la misma. En el caso de que pasen a terapia, no puede acompañarlos ningún familiar. Están solos, cuidados por personas con máscaras protectoras que no los pueden tocar y a las que no les ven la cara.

“La franja de 0 a 9 años fue la que mayor crecimiento en Covid. De 80 casos en la semana del 18 de febrero a 450 en la semana del 15 de abril. Creció más de 5 veces.”

Hospital Garrahan

En el Hospital Pedro Garrahan hay 49 chicos internados con Covid y 3 en terapia intensiva. El comunicado del hospital del barrio de Constitución dijo que hubo tres niños fallecidos y que se derivaron a hoteles y otros centros de salud a 156.

Entre octubre de 2020 y marzo de 2021, el hospital nunca había tenido más de 25 casos confirmados en seguimiento. Pero comenzaron a subir a partir de la semana 9 (del 1 al 8 de marzo) y hubo un pico de 85 pacientes pediátricos en control con diagnóstico de Covid en la semana 15 (del 12 al 19 de abril).

El médico Oscar Trotta, directivo del Garrahan confirmó “un aumento importante de niños entre 0 y 19 años que contrajeron la infección, y dieron positivo, si bien en general se presenta en formas leves o moderadas. Además los chicos son agentes de contacto de sus cuidadores, maestros, su familia. Por eso todos los países del mundo que han estabilizado la curva han cerrado las clases, entre otras medidas. No es solo estar en el aula. Todo el proceso de la escolaridad, ir y venir a la escuela, la movilización que genera ese proceso, favorece la circulación del virus “.

Hospital Ricardo Gutiérrez

Por otro lado, hay diez niños internados por coronavirus en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Otros dos de 10 y 14 años están en terapia intensiva. Lo confirmó Elena Amarilla, enfermera del hospital, que explicó: “Lo que les pasa a los niños es que les da el síndrome Síndrome Inflamatorio Multisistémico que les ocasiona problemas circulatorios. Principalmentea nivel intestinal con diarrea, vómitos, fiebre, dolor muscular y muchas veces quedan con secuelas. El año pasado llegamos a tener cuatro salas de Covid”, alertó la enfermera. En ese sentido, detalló que “la patología que desarrollan ellos es intestinal, con vómitos, fiebre y dificultad respiratoria”.

La jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Angela Gentile, explicó que ante el aumento de casos en la comunidad “obviamente en pediatría se están observando más casos y más internaciones que antes no se tenían”.

Hospital Pedro de Elizalde

En la ex Casa Cuna del barrio de Constitución, según trascendidos, hay ocho chicos internados.

Las cifras de los contagios de 0 a 19 años

“La franja de 0 a 9 años fue la que mayor crecimiento tuvo en CABA desde la semana 7 (15 a 21 de febrero) pasando de 80 casos de coronavirus durante la semana del 18 de febrero a 450 en la semana del 15 de abril, lo que implica un crecimiento de 5,63, es decir que se multiplicaron por más de 5 veces”, explicó a Télam el senador correntino Martín Barrionuevo.

Barrionuevo, quien analiza datos desde el inicio de la pandemia, señaló que “el segundo grupo en el que más crecieron los casos fue en la población entre 10 y 19 años, que pasó de 363 notificaciones durante la semana 7 a 1.757 durante la semana 15 (del 12 al 19 de abril), lo que implica que los casos se multiplicaron 4,84 veces“.

El especialista aclaró que “esto no significa que en el gráfico de notificaciones diarias actual sean el mayor porcentaje; de hecho estas últimas dos semanas el grupo de 0 a 9 representa el 2,4% de los casos y el de 10 a 19 el 10%; el grupo que más casos tuvo es el de 30 a 39 con 21,1%, seguido de 20 a 29 con 20,8%, siempre hablando de CABA”.

Qué pasa a nivel nacional

Según datos difundidos la semana pasada por el Ministerio de Salud, en el inicio de clases en la Argentina los casos notificados de la población en edad escolar se encontraban por debajo de los 3.800 por semana, pero 15 días después se acercaban a los 5.000, en coincidencia con el comienzo del ciclo lectivo en 17 jurisdicciones.

Ya en la semana 11 (a mediados de marzo) los casos confirmados en población en edad escolar superaban los 5.000 y en la siguiente se ubicaban por encima de los 7.500 semanales, marcando un aumento significativo.

En la semana 13 (finales de marzo e inicios de abril) los casos crecieron por encima de 10.000 y en la siguiente alcanzaron los 12.500, de acuerdo al gráfico que reúne los datos según la fecha de inicio de síntomas.

“Negar que el riesgo con la presencialidad en la escuela aumenta es ser absurdo. Ningún niño, niña o adolescente tiene igual riesgo con clases presenciales que virtuales, por lo que la explicación del aumento de casos de esa franja etaria es claramente por las clases presenciales”, sostuvo Barrionuevo.