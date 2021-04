“Quiero poder ir al cole muchos días”: sin permiso de Los Decadentes, Larreta invita a chicos a filmar videos a favor de las clases presenciales

La Usina del Arte convocó a chicos y chicas, de entre 8 a 12 años, a participar, con su voz y su imagen, de una canción que promueve la posición del Gobierno de la Ciudad sobre las clases presenciales.

“Porque yo sí quiero ir a estudiar, sí quiero ir a jugar. Ya no aguanto más, quiero poder ir al cole muchos días y que la gente nos ayude por favor”, dice el estribillo de la versión de la “Guitarra” de los creativos del gobierno porteño. “Vos, mejor que te cuides, mejor no te juntes, y usá el barbijo bien, ya me cansé de ver por zoom a la maestra, te pido porfa que te sumes hoy en ésta”, sigue la letra modificada.

“Me parece pésimo que utilicen a los chicos para una cosa así”, expresó Jorge Serrano, autor de “La Guitarra“, cantante, compositor y guitarrista de Los Auténticos Decadentes, en una entrevista en Página 12. “También me parece pésimo que no me hayan consultado porque a estas cosas digo siempre que no, sean de donde sean”, y aclaró que “ni Los Auténticos Decadentes ni yo como autor de ‘La guitarra’ tenemos nada que ver con esto”.

Las familias están recibiendo este comunicado, enviado desde el mail oficial de Usina del Arte:

“¡Sumate a cantar para que el colegio siga abierto!

“Invita a tus compañeros/as del colegio, a tus amigas/os y a todos los chicos y las chicas que conozcas . Sumemos todas las voces para mantener la presencialidad en las escuelas.

“Seguí estos pasos

“Buscá en tu casa un lugar cómodo, con buena luz, que te permita bailar, saltar y disfrutar de lo que se viene

Abrí en un celular, en una computadora o donde prefieras, el video que está adjunto en la charla de WhatsApp para conocer la canción y la letra. ¡Repasala varias veces así te sabés bien la letra!

“Ubicá tu celular en algún lugar donde quede firme y empezá a grabar de forma horizontal mientras le das play a la canción en otro dispositivo

“¡Llegó la hora de cantar y bailar! Un consejo para que salga mejor es que te pongas auriculares así podes escuchar mejor la canción.

“Cuando tengas el video listo envíalo a clasespresencialesporfavor@gmail.com

¡Invitá a quienes vos quieras a seguir los mismos pasos!

“Dentro de pocos días vamos a compartir con vos el video para que lo disfrutes y lo subas a tus redes o lo mandes por WhastApp.

“¡Falta poco para conocer el video final!

Clasespresencialesporfavor”.