Por qué se celebra el 4 de mayo el Día de Star Wars

Cada 4 de mayo, las redes sociales se llenan de publicaciones relacionadas con Star Wars. Los fans de la saga galáctica se vuelcan en la celebración del Día de Star Wars, o Star Wars Day, una celebración común para todo el mundo y que ningún fanático deja de aprovechar para hablar de sus momentos favoritos de la saga. Pero, ¿por qué se celebra el día de Star Wars?

La celebración del Día de Star Wars en 4 de mayo se explica por el juego de palabras que se crea al pronunciar esta fecha en inglés. En ese idioma, 4 de mayo se pronuncia “May the fourth”, cuya sonoridad es muy parecida al famoso “may the force be with you”, es decir, “que la fuerza te acompañe”.

El origen del Día de Star Wars

Este juego de palabras se cristalizó en 1979, cuando la política conservadora británica Margaret Thatcher ganó las elecciones del Reino Unido. Aquel día, un 4 de mayo, el diario London Evening News tituló su edición con esa misma frase “may the force be with you”, pero sustituyendo “force” por “fourth”.

No sería hasta el 2008, con la eclosión de las primera plataformas de redes sociales, cuando los fanáticos de Star Wars empezaron a celebrar la jornada como el Star Wars Day. Desde entonces, cada 4 de mayo las redes bullen con fotos, frases y todo tipo de mensajes inspirados en la popular saga de George

En 2019, el Día de Star Wars fue reconocido oficialmente en el estado de California.

Algunas de las mejores frases

“Que la Fuerza te/nos acompañe” (Jedis)

“El miedo lleva a la ira, la ira al odio y el odio al sufrimiento” (Yoda)

“Su carencia de fe resulta molesta” (Darth Vader)

“¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco?” (Obi-Wan)

“La muerte, una parte natural de la vida es” (Yoda)

“Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso” (Amidala)

“Puedo correr sin que me des la mano” (Rey)

“Únete a mí y juntos dominaremos la Galaxia” (Darth Vader)

3 Libros sobre Star Wars

Universo Star Wars: Personajes, criaturas, vehículos, tecnología y localizaciones.

Libro en español y en tapa dura que habla sobre personajes, escenarios, tecnología y vehículos presentes en las películas de Star Wars.

Star Wars. Atlas galáctico

Libro en español y en tapa dura que explora el universo de Star Wars, desde los desiertos de Tatooine hasta las heladas planicies de Hoth. Abarca las siete películas de la saga más Star Wars Rebels, Las Guerras Clon, las novelas y los cómics.

Los Archivos de Star Wars: Episodios IV-VI 1977-1983

Realizado en estrecha colaboración con George Lucas y Lucasfilm, este libro aborda la historia de la trilogía original y ofrece una entrevista en exclusiva con Lucas. El libro está ilustrado con páginas de guiones, documentos de producción, arte conceptual, guiones gráficos, fotografías de rodaje, fotogramas y carteles.