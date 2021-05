Eduardo López: “Larreta presiona a las familias para que chicos vayan a la escuela porque su negacionismo no tiene consenso”

Por Demián Verduga, Diario Z.

El próximo viernes 21 de mayo vence el DNU del presidente, Alberto Fernández, que decretó una serie de medidas sanitarias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entre ellas estuvo la suspensión de las clases presenciales. Se sabe: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió no acatar esta medida, llevó el conflicto a la Corte Suprema y el tribunal falló en contra de la medida del Gobierno Nacional.

El efecto social de esta decisión judicial fue la prolongación de un conflicto en el que los gremios docentes tienen un protagonismo central, pero en el que también participan familias y alumnos que piden por clases virtuales en el peor momento de la pandemia de Covid-19.

Eduardo López, secretario general adjunto de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el gremio que más docentes porteños nuclea, habló con Diario Z. Analizó los próximos pasos, el proyecto que envió al Congreso el gobierno nacional para ordenar parámetros sanitarios, y la caravana que preparan para el 25 de Mayo.

¿Cómo cree que seguirá el conflicto por las clases virtuales?

Nuestro plan de lucha salva vidas. Tiene sustento científico, empírico. Alcanza con ver lo que se hizo en otros países. Hay que seguir. Estamos logrando un 80 por ciento de virtualidad. Rodríguez Larreta quería todos los chicos, todos los días. Si se hubiera logrado eso, seríamos Manaos. Nuestro plan de lucha colabora con el descenso de los casos en la Ciudad. Larreta presiona a las familias para que lleven a los chicos. Si tiene que presionar es porque las familias no los quieren llevar. El plan de lucha tiene consenso en la comunidad educativa y el negacionismo sanitario de Larreta no.

¿Qué le parece la ley de parámetros sanitarios que mandó el Gobierno al Congreso?

Es una ley que responde a la desobediencia de Larreta y al fallo político de la Corte. Había un DNU que ordenaba clases virtuales en el AMBA. El semáforo que había hecho el Consejo Federal funcionaba sólo como recomendación, no era vinculante. Pero el decreto sí.

¿Y la incidencia que propone el nuevo proyecto?

Creo que es buena propuesta porque da parámetros objetivos. Sin embargo, el parámetro de 500 casos por 100 mil habitantes cada 14 días (o 250 semanal) es alto. Es más que el techo que pone Alemania y otros países de la región, pero el proyecto es bueno. Y además, esa incidencia es muchísimo más baja que la cantidad de casos que hay hoy con los que Larreta quiere presencialidad.

Hay una actividad para el 25 de mayo…

Estamos convocando a una caravana para poner en conocimiento de la Corte Suprema, que la comunidad educativa se está contagiando. Hay 14 fallecidos 10.763 contagios desde que volvieron las clases. La mayor prueba de que hay pandemia es que ellos no van a trabajar al edificio de tribunales. Deciden mandar a la presencialidad a 800 mil personas por zoom y con firma digital. Convocamos a una caravana, no para que se retrotraigan su decisión, porque no esperamos nada de ellos. Pero sí para dejar claro que ellos hace 14 meses que no van a trabajar presencialmente. Es la misma Corte que le dijo que Formosa no podía disponer sus propias políticas sanitarias, pero que a la Ciudad le da total autonomía.