La Ciudad informó 1.745 nuevos casos el domingo y una ocupación de camas de terapia del 79 por ciento

Todavía no está claro si la caída de nuevos casos de Covid-19 que la Ciudad venía registrando en las pasadas tres semanas se detuvo. El último informe del Gobierno porteño indica 1.745 positivos el domingo 16 de mayo. Los fines de semana los casos siempre bajan porque se hace menos testeos. Por eso lo central es ver el promedio de la última semana que se confirmará en los próximos días.

Datos de Covid-19 en la Ciudad del domingo 16 de mayo.

Hasta ahora la Ciudad acumuló 347.808 positivos desde el inicio de la pandemia y hay 327.501 recuperados. Respecto de las víctimas del coronavirus, en los datos correspondientes al 16 de mayo se registraron 29 fallecidos y el acumulado asciende a 8.903.

El único dato que puede considerarse “alentador” del último informe es que se redujo un poco la ocupación de camas de terapia intensiva. Sobre un total de 500, hay 397 utilizadas, es decir, el 79 por ciento. La semana pasada este indicador había estados todos los días por encima del 80%.

En sus últimas declaraciones, el viernes pasado, el ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós, sostuvo que si el promedio de nuevos casos diarios no bajaba de 2.000 se “tendrán que desarrollar nuevas estrategias para seguir cuidándonos”. Y no brindó detalles de eventuales nuevas medidas restrictivas, ya que este viernes vence el último DNU del presidente Alberto Fernández, que la Ciudad acata parcialmente porque mantuvo las clases presenciales en varios niveles educativos. En esas mismas declaraciones,

Quirós aseguró que “más del 70% de los nuevos contagios ocurren por encuentros sociales, laborales y familiares, en lugares cerrados, donde no se usan barbijos y sin ventilación”.