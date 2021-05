Las cooperadoras contestan a Acuña: la provisión de alcohol y barbijos a las escuelas “es de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Educación”

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les transfirió a las cooperadoras escolares la responsabilidad de comprar los elementos necesarios para evitar los contagios de Covid en las aulas. “Fuimos notificadas hace unos días sobre que recibiremos un monto de dinero, ‘un fondo de emergencia’, que el Ministerio de Educación va a acreditar en nuestras cuentas. Esta semana, en reuniones que distintas cooperadoras tuvieron con la funcionaria a cargo de la Dirección General de Servicios Escolares, nos confirmaron que una vez que recibamos el dinero, ellos no mandarán alcohol ni barbijos: quedará a cargo nuestro”, dijo a Página/12 Mercedes Austral, delegada de las cooperadoras de la Comuna 13.

La resolución del Ministerio fue respondida por las Asociaciones Cooperadoras con la carta que publicamos a continuación:

Las Asociaciones Cooperadoras, reunidas y organizadas en distintos colectivos, nos pronunciamos sobre la Resolución 2021-114-gcaba-ssgefyar, del 10 de mayo, y pedimos al Gobierno de la Ciudad revea esta medida que entendemos excede el rol y la responsabilidad de las Asociaciones Cooperadoras en materia de bioseguridad para el cuidado de las escuelas que se requiere para hacer frente al COVID 19.

Las Asociaciones Cooperadoras cumplimos un lugar importante en la escuela y, durante toda la pandemia, venimos ayudando a los equipos de conducción a realizar una serie de acciones que van desde la organización de tareas de la escuela (compras de insumos menores), organización de las viandas escolares, así como de detección de situaciones de las familias que requirieron mayor atención socio sanitaria. En ningún momento hemos dejado de colaborar con las escuelas y en muchos casos, hemos redoblado esfuerzos para poder acompañar a equipos directivos y docentes para que puedan realizar sus trabajos. Todo esto, en un contexto donde las cuotas sociales han disminuido y muchas familias ya no pueden colaborar ni con dinero ni con su tiempo.



La Ley Nacional N.° 26.759 establece que “las cooperadoras escolares son el ámbito de participación de las familias en el proyecto educativo institucional como integrantes activos de la comunidad educativa”. En primer lugar, como personas que integramos activamente la comunidad, no hemos sido consultadas en ningún momento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre esta nueva responsabilidad que esta resolución nos impone.



Y por otra parte, como familiares que formamos parte de las Cooperadoras, tenemos el convencimiento de que no es nuestra competencia ni es nuestra tarea ni consideramos que sea nuestra responsabilidad, comprar materiales de bioseguridad para toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes y no docentes), que cumplan con las normas de calidad y las normas de bioseguridad que esta pandemia requiere. No somos quienes sabemos de los costos ni de las normas de calidad que deben tener los elementos que se requieren. No son parte de nuestras responsabilidades las tareas relacionadas con la logística del traslado, la provisión directa al personal de cada escuela, el control de calidad de los recursos sanitarios y del buen uso de los mismos, y la rendición contable en tiempos tan cortos como plantea la Resolución 2021-114- gcaba-ssgefyar.

Consideramos que las condiciones de seguridad en lo que se refiere al equipamiento de las escuelas durante una pandemia son de exclusiva responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad, dado que se trata de garantizar las condiciones necesarias para contar con espacios seguros, libres de COVID.

Por otro lado, consideramos que todas estas tareas que se nos quieren sumar representan una carga de trabajo y de compromiso que recaería sobre cada comisión directiva de forma desmesurada. La seguridad sanitaria de cada escuela no puede estar a cargo de las familias, de las comisiones directivas, y de manera directa, sobre los hombros de las personas firmantes, que correrán con riesgos administrativos y judiciales, según reza la resolución, además de asumir injustamente la responsabilidad del cuidado de la salud de la comunidad de docentes, no docentes y estudiantes de sus escuelas.



Las Asociaciones Cooperadoras siempre hemos representado ese espacio en el que se fortalecen los vínculos entre las familias y de ellas con la escuela, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje, acompañando el proyecto de cada escuela, pero nunca reemplazando el rol del Estado en su responsabilidad más nodal, la de garantizar la vida, la salud y la educación. Por todo esto, y acompañando especialmente a las personas firmantes de cada comisión directiva, reiteramos nuestro rechazo a asumir y aceptar la tarea de garantizar la bioseguridad en las escuelas, y pedimos al GCBA que revea la Resolución 2021-114-gcaba-ssgefyar.

Las Asociaciones Cooperadoras seguiremos acompañando a nuestra comunidad como siempre lo hemos hecho.

Adherimos al pronunciamiento las Comisiones Directivas de las siguientes Cooperadoras

1. Cooperadora Sol de Saavedra. Escuela 15 DE 10 Comuna 12

2. Cooperadora Dr. Osvaldo Magnasco Escuela 11 DE 16 Comuna 15

3. Cooperadora “Organización de Estados Americanos” Escuela 4 DE 8 Comuna 6.

4. ESEA en cerámica nro 1 DE 2. Comuna 5

5 Cooperadora Mundo Infantil. Escuela 10 DE 12 Cnel de Marina Leonardo Rosales

6 Cooperadora “Pedro A. Conde” Escuela N°12 D.E 9 Comuna 13

7 Cooperadora “Gral. Manuel Belgrano” Escuela N° 23 DE 7 Comuna 5

8 Cooperadora Jardín Banderín JIC N° 03 D.E 12 en Ciudad de Buenos Aires

9 Asociación Cooperadora Escuela Normal 2 Mariano Acosta, DE 6, Comuna 3

10. Escuela 16 DE 7 Andrés Ferreyra

11. Asociacion Cooperadora María Elena Walsh. Esc. Cnel. Olavarría 1 DE 15

12. Asociación Cooperadora Antonio Devoto. Esc. 15 DE 17. JIC 2 DE 17

13. Asociación Cooperadora Gervasio Posadas Esc.25 DE 3. Comuna 3

14. Asociación Cooperadora La Familia y la Escuela. Escuela N20 de 2 comuna 5

15. Esc 3 de 7 Primera Junta

16. Cooperadora Mafalda. Escuela 13 D.E. 9

17. Cooperadora Paul Groussac Esc 5 de 6 Comuna 3

18. COOPERADORA FRAGATA LIBERTAD, escuela 19 DE 11, comuna 10

19. Cooperadora Escuela Infantil 2 DE 14 Hospital Tornú

20. Cooperadora Normal 10 de 10

21. Cooperadora Facundo Zuviría, Escuela 12 DE 7, comuna 7

22. Cooperadora Marcos Sastre. Escuela 7 DE 9.

23. Cooperadora D.F.Sarmiento Escuela 4 DE 20y

24. Cooperadora Escuela 12 y JIC 9 DE 10

25. Asociaciónu Cooperadora Luis Viale. Escuela n° 19 DE 7 Galicia comuna 6

26. Asociación Cooperadora Escuela 4 De 12 Provincia de La Pampa

27. Asociación Cooperadora Escuela n°3 DE 15 “República de Costa Rica”

28. Asociación Cooperadora Teodocio Brea de la Escuela 22 Rómulo Naón y el JIN A DE 7 de la comuna 15

29. Cooperadora Liceo 9 DE 10

30. Cooperadora Florencio Varela- Esc. 2 DE 12

31. Cooperadora E.T. 28 D.E. 10 “República Francesa”

32. Cooperadora Julio A Mendez, esc 23 D.E 11

33. Cooperadora EEM N°1 D.E 12 Julio Cortázar.

34. Cooperadora “Tambor de Tacuari” Escuela 24 Virgen generala DE 7

35. Cooperadora de la escuela 06 DE 07 Delfín Jijena

36. Cooperadora de la escuela 9 DE 7 Japón

37. Cooperadora de la escuela 27 DE 15 Petronila Rodríguez

38. Cooperadora de la escuela n12de6 “republica del paraguay “

39.Asoc. Cooperadora Escuela N° 6 DE 10 “Manuel Dorrego”

40. Asoc. Cooperadora Olga Cossettini Escuela Infantil N8 DE 15

41. Asoc Cooperadora Andres Cornejo Esc 8 DE 15 Jorge Ángel Boero

42. Asoc. Cooperadora Esc. Infantil N5 DE 16

43. Cooperadora Escuela 16 DE 10

44. Asociación Cooperadora Escuela N° 15 D. E. 12 “Carlos T. Sourigues”

45. Asociación Cooperadora Escuela 5 D.E. 7 “Juan B. Peña”

46. Cooperadora Escuela 15 DE 18 Manuel Peña

y los colectivos de Cooperadoras

-Cooperadoras autoconvocadas

-Cooperadores en Movimiento

-Red de Cooperadores