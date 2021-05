Covid: las cinco salas de terapia del Fernández están completas y en el Durand pacientes con respirador esperan en camillas

Las cinco salas de terapia intensiva del Hospital Fernández, en el barrio de Palermo, están completas, informó el lunes el jefe de enfermeros Claudio Lugo. “Tenemos cinco terapias ahora, las cuales están todas completas. Tenemos dos terapias que son Covid y una tercera que es donde estoy yo que era la emergentología, que ahora se convirtió en una terapia intensiva también para gente con Covid”, describió en diálogo con la FM Radio Con Vos. Además, subrayó: “Hace dos años teníamos 16 camas y ahora tendremos casi 50”.

Lugo informó que el número de enfermeros se duplicó y que ingresaron para cubrir las salas que se abrieron. “La mayoría no ha trabajado en terapia intensiva; son enfermeros que trabajaron en clínicas pero no con la experiencia que uno requiere en una sala de terapia intensiva”, señaló.

“En esta ola hay menores de 60 años, de 50, de 40. Son mucho más jóvenes ahora”, explicó. Los pacientes menores de 60 “se mueren también” aunque no tengan comorbilidades, remarcó: “El virus es más virulento, de rápido inicio y va devastando a los pacientes de forma increíble“.

Sin embargo, Lugo reconoció que “los vacunados no entran en terapia intensiva. Tenemos colegas que han sido vacunados con las dos dosis que han contraído Covid, pero no están graves; no requieren un cuidado intensivo”.

Reclaman que abran la cuarta sala de terapia del Durand, que fue desmantelada

Por otra parte, el enfermero del Hospital Durand y coordinador de la Agrupación Hospitales porteños, Héctor Ortiz, reclamó al gobierno porteño que habilite una cuarta sala de terapia intensiva y denunció que en la guardia hay pacientes con coronavirus en camillas -uno de ellos con respirador en estado grave- que esperan ser derivados.

“Estamos reclamando al gobierno de la Ciudad que abra la cuarta terapia porque hay pacientes con coronavirus esperando en camillas”, contó en diálogo con Télam, Ortiz, quien además es delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en ese hospital. El enfermero explicó que “hay una cuarta terapia que está desmantelada; necesitamos que le pongan por lo menos 10 camas, respiradores y recursos humanos en estos momentos críticos”. “La demanda es enorme, tenemos salas de Covid y de terapias llenas”, sostuvo, y añadió que “el shock room de la guardia tiene cuatro pacientes y uno en camilla que está con respirador y se encuentra grave”.

Ortiz explicó que el Hospital Durand cuenta con “tres terapias: la primera está llena con 10 camas, la segunda con una capacidad de 21 está completa, y la tercera es de pediatría, se adaptó para adultos con 16 camas, pero hay 12 porque no hay médicos permanentes” para ella.

Sobre la falta de personal, aseguró que los trabajadores de la salud “no vienen porque no ofrecen buenos sueldos y les hacen contratos”. “El personal de salud está agotadísimo, tanto médicos, camilleros, técnicos como enfermeros. Es una vergüenza lo que estamos viviendo”, agregó.

Hay 90% de ocupación de terapias en gran parte del país

El lunes también la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) informó que, según un relevamiento que hicieron el 21 de mayo, los hospitales públicos y privados de 11 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires tienen una ocupación promedio del 90% de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).