Murió por Covid-19 una enfermera del Hospital Gutiérrez, tenía factores de riesgo y no habían contestado su pedido de licencia

Una enfermera del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez murió de coronavirus. Su nombre era Patricia Santos Torres. Tenía 51 años, era asmática, alérgica, y no se había vacunado contra el Covid-19. Sus compañeros de trabajo del centro de salud ubicado en el barrio de La Recoleta denuncian que había pedido licencia por sus factores de riesgo y que no se la habían otorgado.

Santos Torres falleció el domingo 6 de junio. Fue luego de haber estado internada un mes y medio en el Sanatorio Julio Méndez, en el que se atienden todos los trabadores municipales. Elena Amarilla, una de sus compañeras, le dijo a la agencia de noticias Télam: “Estaba trabajando incluso siendo paciente de riesgo con diabetes, hipertensión y asma”.

“A Patricia le negaron la licencia siendo personal de riesgo. No sabemos cuáles fueron los motivos, pero la dejaron trabajar así y ni las autoridades ni el gobierno porteño hicieron nada”

Amarilla sostuvo que su colega “luchó y la peleó pero terminó diciendo adiós”. “Para nosotros fue muy duro, para todos sus compañeros, porque es una muerte que se podría haber evitado. Las autoridades del hospital sabían que era personal de riego y no tenía ninguna dosis de las vacunas porque al ser alérgica no podía (recibirlas). Y, sin embargo, la dejaron que trabaje”.

Oscar Sanabria también es enfermero del Gutiérrez y fue consultado por Diario Z.Al explicar por qué Santos Torres no se había vacunado contra el Covid sostuvo que “al principio no estaba claro cómo podían reaccionar los alérgicos, así que la recomendación fue que no se inocularan. Después, cuando se abrió el Hospital Ramos Mejía para vacunar exclusivamente a personas con esta patología, era complejo volver a solicitar el turno”.

Sanabria sostuvo que su compañera “era muy comprometida con el trabajo”. Y, según él, “se le había recomendado que pida dispensa. Lo hizo, pero se enfermó antes de que le dieran la respuesta”. Según los datos de ATE, hasta principios de mayo había cinco enfermeros fallecidos por Covid en el ámbito de la Ciudad, en el marco de la segunda ola.