Muiños: “El Gobierno de la Ciudad debe garantizar condiciones de trabajo dignas a los enfermeros y las enfermeras”

La legisladora porteña del Frente de Todos y vicepresidenta segunda de la Legislatura, María Rosa Muiños, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo de la Ciudad informe sobre algunos puntos referidos a la situación del personal de enfermería en el Hospital Durand. “El Gobierno de la Ciudad debe reconocer como profesionales y garantizar condiciones de trabajo dignas a los enfermeros y enfermeras porque son quienes sostienen el sistema público de Salud”, indicó.

“A través de diferentes medios de comunicación nos enteramos de la renuncia simultánea de 50 enfermeros y enfermeras del Durand. Es muy doloroso repasar los motivos que los habrían llevado a tomar esa decisión, entre ellos, que el Gobierno de la Ciudad no les brinda la ropa de trabajo adecuada, no les otorga ningún tipo de plus salarial por insalubridad en el desempeño de sus funciones; no los reconoce dentro de la Carrera Profesional; y les es muy difícil vivir con un sueldo que ronda los 44 mil pesos”, consideró Muiños.

Por tal motivo, la legisladora del Frente de Todos solicitó al Poder Ejecutivo que informe la cantidad de personal de enfermería asignado al Hospital Durand desde 2020 hasta hoy; las fechas en que se entregó ropa de trabajo al personal de enfermería a partir de la pandemia del COVID-19, cada cuánto se realiza, qué ropa se le entrega y qué material de protección; si el personal de enfermería cobra algún plus o incentivo salarial por insalubridad; si viene realizando módulos durante la pandemia y qué cantidad de horas realizan; cuál es el sueldo aproximado que percibe el personal de enfermería y si el Gobierno de la Ciudad les brindó algún tipo de incentivo o compensación por el esfuerzo realizado; y si se han producido renuncias del personal de enfermería durante la pandemia.

“Los enfermeros y las enfermeras hacen un trabajo indispensable. Son los que están en la primera línea de contacto con el COVID-19, además de atender pacientes internados con otras patologías. La Ciudad debe redoblar los esfuerzos para que los profesionales de la salud estén bien remunerados y así evitar la pérdida de un recurso humano tan importante, que se ha formado y capacitado para dar pelea a la pandemia desde el sistema público de Salud”, sostuvo la vicepresidenta segunda de la Legislatura.

Por último, Muiños recordó: “En 2018 la Ciudad sancionó la Ley 6035 de Profesionales de la Salud, que excluyó a las enfermeras y los enfermeros. Su inclusión en la normativa es un reclamo que consideramos genuino, merecen ser reconocidos por la tarea que desempeñan. Por eso, hay varios proyectos presentados en esta Legislatura para que sean incorporados en la Carrera, pero aún no han sido tratados por falta de voluntad del bloque oficialista”.