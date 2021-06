Murió el ensayista Horacio González, querido ex director de la Biblioteca Nacional

Este martes a la tarde murió Horacio González. Sociólogo. Docente. Investigador. Ensayista. Ex director de la Biblioteca Nacional. Tenía 77 años.

Desde fines de mayo, Horacio luchaba contra el Covid. Su compañera, la folklorista Liliana Herrero, le pidió a Luis Tognetti que diera esa noticia que nadie hubiera querido escuchar.

Falleció Horacio Gonzalez.



Liliana Herrero, su mujer, me pidió que lo comunique.



💔 — Daniel Tognetti (@TognettiDaniel) June 22, 2021

Días antes, el folklorista Juan Falú le dedicó un poema que expresa el sentimiento de muchos. “Horacio en la batalla es torbellino”: Un pulmón busca su aire / Escaso soplo de vida / Batalla cotidiana contra un aire sublevado / El hombre busca su historia entre sedantes / Piensa en la Patria adormecido / Un pulmón de multitudes acompaña / Parte diario bueno y respira / Parte diario malo y se apena / Sale aire, entra pena / Sale pena, entra aire / Los pulmones compañeros rezan / Vamos que se puede / Vamos juntos / Respirar y exhalar / Temer y esperanzar /Horacio en la batalla es torbellino de aires / Aire de tubos / Aire de pueblo y patria que siempre es aire con destino / De sueños no sedados / Cuidando al que te miró una vez con melancolía y brillo esta vez en los ojos, no la pluma para decirte / Hermano, me entristece la Patria.