Pese a que Larreta solo habilitó tres carreras, los profesorados anuncian que inscribirán a “todos los estudiantes”

Dos decisiones que tomó del Ministerio de Educación de la Ciudad esta semana sobre los Institutos de Formación Docente reabrieron la tensión con la comunidad educativa. Una de las circulares determinó que solo se habilitará la inscripción para las carreras que reúnan más de 20 alumnos. La otra que sólo podrán habilitar la inscripción para las carreras de Física, Matemáticas y Educación Especial. Todas las otras deberán esperar al año próximo.

El antecedente de este límite insólito, según un comunicado del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, que nuclea a las autoridades de los 29 profesorados porteños, fue el propósito del gobierno porteño de que directamente no se abriera la inscripción al segundo semestre.

“Dada la gran necesidad de personal docente que atraviesa nuestra Ciudad no vemos razón alguna para limitar el ingreso de estudiantes a las carreras.” Consejo de educacion superior de gestion estatal

El 8 de junio pasado, el Consejo informó que en una serie de reuniones a las que habían sido citados por Emanuel Lista, jefe de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente, se les propuso “no abrir la inscripción en el segundo cuatrimestre del año en curso”. Todos los convocados de opusieron, sin fisuras, dando “variados argumentos”, entre ellos que “dada la gran necesidad de personal docente que atraviesa nuestra Ciudad no vemos razón alguna para limitar el ingreso de estudiantes a las carreras“.

Por último, el comunicado puntualiza que “limitar o impedir la inscripción en una institución pública es un avasallamiento al derecho a estudiar de cualquier ciudadano“. Y expresa “el más absoluto desacuerdo” con las limitantes anunciadas por el Ministerio a la vez que informa la decisión de “inscribir a todos los estudiantes que deseen estudiar en nuestros institutos”.

Una decisión quirúrgica en favor de la UniCABA

Las medidas coinciden con la apertura de la Universidad de la Ciudad (UniCaba). Es el proyecto que, según los docentes, Horacio Rodríguez Larreta concibió para desplazar a los Institutos de Formación Docente, que se manejan con autonomía y eligen sus propias autoridades.

“Las dos medidas confluyen en el mismo punto -le dijo a Diario Z Esteban Sottile, secretario de Educación Superior de la Unión de Trabajadores de la Educación-. En el Instituto de Formación Docente Moreau de Justo y en el Mariano Acosta hay muchas carreras más: pedagogía, historia, psicología. El que digan que sólo habilitan Física y Matemáticas muestra que el objetivo es limitar la captación de alumnos, direccionarlos hacia la UniCaba, y debilitar esas carreras”.

Según la información de su web oficial, la Universidad de la Ciudad (UniCABA) propone las siguientes posibilidades de formación: Ciencias Naturales, Tecnología y Matemáticas, Enseñanza en Tecnologías Digitales y Educación Primaria.

“Estas limitaciones, tanto de carreras como de cupo de estudiantes, coincidieron con la apertura de la inscripción de la UniCaba. Es una decisión quirúrgica muy clara.” Esteban Sottile, UTE-Ctera.

Sottile explicó: “Hay otros ocho institutos que no tienen este problema porque no tienen inscripción a mitad de año. En los de formación artística, por ejemplo, los alumnos no se pueden anotar ahora. Estas limitaciones, tanto de carreras como de cupo de estudiantes, coinciden con la apertura de la inscripción de la UniCaba -insistió Sottile-. Es una decisión quirúrgica muy clara”.

La ley que creó la universidad porteña se aprobó en noviembre 2018. En su artículo 5 sostiene que el objetivo de la institución es “concentrar” toda la formación docente de la Ciudad. Y en el artículo 10 que “se organizará internamente de acuerdo a los órganos de gobierno y de administración que establezca el estatuto académico a dictarse”. El estatuto “será redactado por el rector designado por el Poder Ejecutivo, quien deberá contar con acreditada idoneidad y experiencia académica en el ámbito universitario”.

Este es el nudo de la controversia. La UniCaba intenta desplazar a los Institutos y generar una universidad controlada por el gobierno porteño. Termina con el principio básico de la autonomía universitaria, consagrado en la Constitución Nacional, que rige también el autogobierno de los actuales centros de formación. A esto se suma la intención de ir quitando las carreras de formación humanista.

El rector designado por Rodríguez Larreta es Mariano Palamidessi. Su principal antecedente en la función pública es que en 2018 estuvo a cargo de la unidad de coordinación de los Institutos de Formación Docente.

Garantizar la estabilidad de los docentes

Al ser consultado sobre cómo podría seguir este conflicto, Sottile remarcó: “Si el gobierno pretende dar esta discusión, lo primero que debería hacer es garantizar la estabilidad de los docentes de educación superior. El 70 por ciento son interinos y no se pueden volver titulares”.

“Lo que proponemos nosotros -agregó-es que se aumente el presupuesto para becas de formación. En la Ciudad faltan docentes. Antes de la pandemia, en promedio, había 130 grados por día en los que los chicos no tenían clase. No había ni docente ni suplente. Por eso el propio gobierno porteño tuvo que hacer resoluciones transitorias para que los estudiantes con el 70 por ciento de la formación pudieran trabajar.”

El dirigente gremial remató: “No se entiende que con esa realidad atenten contra las Institutos de Formación. La única explicación posible es que los quieran reemplazar”.