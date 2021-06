Semana con frío polar en la Reina del Plata

Los porteños no dejarán de tiritar esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional anunció temperaturas mínimas de 3 grados. Las máximas no superarán los 15 grados . Para más desgracia, probablemente haya chaparrones y se esperan ráfagas de viento de 69 km/h.

La ola de frío polar procedente de la Patagonia va a garantizar bajas temperaturas para toda la semana. El alivio recién llegaría después del fin de semana.

Por otro lado, se espera que el martes el cielo esté parcialmente nublado, con vientos del sector noroeste, rotando al oeste a la mañana y al suroeste hacia la tarde noche, con ráfagas durante todo el día que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. La temperatura se ubicará entre los 4 grados de mínima y los 11 de máxima.

En tanto, el miércoles está pronosticado cielo de parcial a mayormente nublado, vientos del sector norte rotando al noreste y una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 13.

Sin embargo, el frío llegaría con más fuerza este jueves y se mantendrá, al menos, hasta el sábado. Esos días las temperaturas mínimas podrían ser de 1 grado.