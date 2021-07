Un informe de la Auditoría General de CABA denuncia “serias falencias de mantenimiento” en las escuelas porteñas

Un informe publicado esta semana por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (Agcba) denunció “serias falencias dentro del Sistema Global de Mantenimiento (Sigma)” de las escuelas. El Sigma es plan por el cual se realiza el mantenimiento y puesta en valor de la infraestructura escolar porteña.

El organismo detalló que en su relevamiento detectaron falta de control de plagas y saneamiento en 150 escuelas y ausencia de controles mensuales en instalaciones eléctricas en otras 14 instituciones educativas. También constató la ausencia de los cerramientos requeridos en 105 escuelas y no se cumplió con la Ley 2448 que establece el reemplazo por vidrios de seguridad irrompibles.

“Durante este tiempo los gremios docentes han planteado fuertes críticas a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta quien, en su insistencia al llamado a la presencialidad de los alumnos y docentes en las escuelas, ocultaba la falta de inversión en tecnología e infraestructura durante su gestión”, sostuvo Mariana Gagliardi, presidenta de la Auditoria.

Y señaló que “en estos meses hemos asistido a un discurso por parte del gobierno porteño que reafirmaba “primero la escuela. En más de una oportunidad escuchamos al Jefe de Gobierno agradecer a la comunidad por el enorme esfuerzo realizado”.

Gagliardi agregó que “es indudable que durante las jornadas más frescas del año los estudiantes no pudieron realizar sus actividades en instalaciones adecuadas. Y es entendible el enojo de los docentes ante la solución que propuso el gobierno porteño: que los estudiantes concurran al colegio con una manta para taparse durante las jornadas de baja temperatura”.

Por último, la funcionaria dijo que “quienes tenemos la responsabilidad de controlar y supervisar las políticas debemos alertar sobre estas cuestiones. Sabemos que para garantizar la presencialidad en las escuelas es necesario que sean seguras y estén en condiciones”.