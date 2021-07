El gobierno porteño subasta una hectárea del Parque de la Ciudad y los vecinos piden que se preserve como espacio verde

El gobierno porteño subastará este martes al mediodía una hectárea del Parque de la Ciudad. El predio limita con el Barrio Olímpico. Serán puestos a la venta diez lotes que tienen un valor base que oscila entre los 360 mil dólares y los 563 mil dólares. Suman una capacidad constructiva máxima de 40.178 m2.

Alertados de esta situación, vecinos del barrio autoconvocados y organizaciones ambientalistas presentaron un amparo judicial para evitar la venta de un terreno que pretenden se transforme en un espacio verde. Entre los balcones y ventanas de los edificios del Barrio Olímpico empezaron a aparecer banderas con la leyenda “Los pulmones no se venden”. Las protestas derivaron en un corte del cruce entre las Avenidas Escalada y Cruz.

“Nosotros entendemos que no se pueden seguir privatizando espacios públicos. Esta es una subasta de un espacio verde al mejor postor”, dijo a Diario Z Grecia Guzmán, vecina del complejo. “Nos vendieron el proyecto como deportivo, con espacios verdes de esparcimiento, pero no tenemos acceso, no podemos entrar al parque porque está tapiado y la plaza disponible queda chica para 1200 viviendas. El pulmón de manzana está todo tapiado“, reveló.

Las 10 parcelas que el gobierno porteño pretende vender forman parte de los pulmones de manzana ubicados entre los bloques de edificios y que el ex presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Ignacio Maquieyra, había destacado como un aporte a la “calidad de vida” de los vecinos.

La enajenación de las tierras situadas en el barrio de Villa Soldati -que pertenecían al Parque de la Ciudad- fue aprobada en 2016 por la Legislatura con la excusa de que serían utilizadas para construir instalaciones para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.

La ley 5704 habilitó la construcción de un conjunto de 29 departamentos para alojar a los deportistas que más tarde fueron adjudicados a través de un programa de viviendas sociales. Los vecinos han denunciado varias veces la pésima calidad de la construcción y las falsas promesas de que los edificios incluirían áreas verdes.

La fragmentación planificada del sur porteño

Según explica el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Jonatan Baldiviezo, el gobierno porteño ha “fragmentado y privatizado” lo que décadas atrás se conocía como el gran parque Guillermo Brown y que constituía el segundo pulmón verde de la Ciudad. Este espacio estaba formado por varios parques, como el parque Roca, el Autódromo, el Parque de las Victorias, el Parque Indoamericano y el Parque de la Ciudad.

“Sobre cada uno de estos parques, el gobierno adoptó decisiones que quitaron superficies para venderlas o concesionarlas. Por ejemplo, 37 hectáreas del Parque Roca fueron para una playa de carga y descargas; las 45 hectáreas del Parque de las Victorias se concesionaron para una cancha de golf; gran parque del Autódromo se destinó a un fideicomiso para que lo concesione; y en el Parque Indoamericano se privatizó un sector para el polo farmacéutico”, detalló Baldiviezo a Diario Z.

El titular del ODC afirma que, en ese plan, de las las 29 hectáreas incluidas en la ley que autorizó la venta del Parque de la Ciudad, solo cuatro se destinaron al Barrio Olímpico y las restantes “serán vendidas a manos privadas” para “continuar alimentando la especulación inmobiliaria con el suelo público”. “En plena pandemia, el Ejecutivo no ha modificado su visión que indica que los espacios verdes públicos son lugares subutilizados porque no están destinados a desarrollos inmobiliarios. Desconocen las funciones sociales, ambientales, culturales y sanitarias que cumplen“, concluyó Baldiviezo.