Los gremios docentes UTE y Ademys rechazaron la propuesta de presencialidad total

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Ademys rechazaron este lunes retomar, a partir de agosto y en forma gradual, as clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, tras el anuncio del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Larreta utilizó el mismo guión que en el mes de enero, los anuncios son los mismos. La diferencia de hoy es que estaba vestido de invierno”, apuntó la Secretaria General de UTE, Angélica Graciano, en diálogo con Las últimas noticias de la SAM 750.

Graciano aseguró que desde el regreso a la presencialidad en el mes de marzo los casos se duplicaron, con la triste consecuencia del fallecimiento de treinta y cuatro docentes. “La pandemia no terminó y está claro que esto es un nuevo capítulo del negacionismo sanitario”, aseveró Graciano.

Además, sostuvo que desde UTE “no conocen los datos y las evidencias” en las que se basa el jefe de Gobierno porteño para justificar el regreso a las aulas, y señaló que, tal como sucedió en la primera etapa del año, las familias acompañarán el reclamo de los gremios y no enviarán los hijos e hijas a las escuelas.

“El nivel de presencialidad fue muy pobre en el primer cuatrimestre, la comunidad ya no compra más espejitos de colores; va a esperar ver cuáles son los números dentro de quince días y va a decidir sobre eso”, afirmó.



“Convivir con el virus no es posible como dicen, hay que protegerse del virus y cuidarse, y hay que exigirle al estado políticas públicas responsables. Se podrían haber evitado los fallecimientos si no hubiera habido un lawfare educativo para romper las políticas de cuidado de la infancia y la juventud”, sentenció Graciano.

“Irresponsable y criminal”, dice Adaro

El secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, calificó este martes de “irresponsable y criminal” la vuelta a la presencialidad total a las escuelas porteñas y afirmó que la medida “reafirma que la prioridad” del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es “la comunicación en perspectiva electoral”.

“Denunciamos la falta de calefacción, de alimentos, problemas de infraestructura. La medida es una nueva provocación y marca que el Gobierno de la Ciudad se sigue burlando de la gente”, sostuvo Adaro en declaraciones a FM La Patriada.

“Parece que la pandemia se terminó en la Ciudad. Si pretenden que se vuelva como en marzo 2020, no habrá el distanciamiento necesario. Los mismos protocolos que establecieron los están haciendo pedazos”, subrayó el dirigente gremial.

Adaro anticipó que el gremio que encabeza realizará un paro el día 2 de agosto, porque los anuncios de las autoridades porteñas no hacen más que “reafirmar y reforzar” el rechazo de los trabajadores de la educación ante el retorno de la totalidad de los alumnos y alumnas en el presente contexto sanitario.

Además, criticó las definiciones formuladas por la ministra de Educación, Soledad Acuña, en relación a que “la burbuja va a ser el aula”, al calificarlas como “una irresponsabilidad”.

“En la Ciudad, de esta forma, no estamos haciendo otra cosa más que volver a la presencialidad en las aulas en una etapa que parece anterior a la pandemia. El coronavirus no terminó”, subrayó Adaro.