Clases presenciales: los sindicatos UTE y Ademys rechazan el regreso sin distanciamiento

Los dos gremios docentes más representativos de la Ciudad, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE Ctera) y Ademys advirtieron que el gobierno porteño aún no informó cómo será el regreso a clases ni los cambios en el protocolo, que incluyen que cada aula sea una burbuja y se anulen las pautas de distanciamiento. Recién este jueves a la tarde los funcionarios tendrán una primera reunión con la UTE para discutir el nuevo protocolo.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó la semana pasada que, de manera gradual, se volverá al sistema completo “como era antes de la pandemia”. En respuesta, Ademys anunció que hará un paro el 2 de agosto y la UTE organizará Comités de Higiene y Seguridad integrados por docentes, estudiantes y las familias en todas las escuelas.

El gobierno porteño anunció el cambio de las pautas de distaciamiento aunque aún rigen las medidas que establecen la obligatoriedad de un metro y medio de distancia entre cada estudiante. Esto obligó a que las escuelas funciones en distintas burbulas y a contraturno. El secretario adjunto de UTE, Eduardo López, anticipó que “habrá mucho lío si modifican e incumplen con el metro y medio”.

“En la reunión vamos a plantear el cumplimiento del distanciamiento y el viernes tenemos plenario para debatir lo que nos dijeron. La norma todavía no está derogada más allá de sus anuncios, por ahora el metro y medio continúa vigente en los protocolos. Tienen que cumplir con los cuatro mandamientos: distanciamiento, doble ventilación, barbijo y lavado de manos frecuente en la escuela. En la foto ellos las cumplen y a la comunidad educativa la quieren meter en un lugar cerrado, sin doble ventilación. Donde no se cumpla con las leyes, los comités vamos a resolver no dar clases en esas condiciones”, afirmó López.