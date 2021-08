Santoro y Marziotta lanzaron la lista porteña del Frente de Todos en Costa Salguero, de cara al río

Los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) en la Ciudad de Buenos Aires, encabezados por el legislador porteño Leandro Santoro y la diputada nacional Gisela Marziotta, formalizaron la presentación de la lista que competirá en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, con un acto en el predio Costa Salguero. Ambos se pronunciaron discursos críticos hacia a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

“La lista expresa un modelo de país que se inspira en la movilidad social ascendente”, dijo Santoro en su intervención y remarcó que “el empleo es la clave de nuestro proyecto”.

El acto comenzó pasada las 11 en Costa Salguero, un lugar de lanzamiento de la campaña que resulta emblemático ahora para el FdT, opuesto a la iniciativa del Gobierno porteño de vender ese predio para desarrollar un proyecto inmobiliario.

El espacio incluso promovió una recolección de firmas para reclamar que esa zona de la Ciudad lindante con la costa del río de la Plata se convierta en un parque público.

“Este acto lo hicimos simbólicamente acá porque mucha gente no sabe que este predio existe y está al lado del río. Era un emprendimiento privado y no se conocía. Ahora la concesión venció y nosotros queremos que haya un parque público, un espacio verde y no un negocio inmobiliario”, explicó Santoro a la prensa tras la presentación.

Por su parte, Marziotta revalorizó el escenario elegido al ratificar “un compromiso real, que es defenderlo y que se construya un espacio verde”.

Marziotta consideró que durante la pandemia de coronavirus “el Gobierno porteño no tomó ni una medida para contener las consecuencias” sociales de la emergencia sanitaria “y ayudar a la gente que sufre”.

La boleta del FdT en la Ciudad se completa en sus primeros lugares con el diputado Carlos Heller, que buscará renovar su banca; la legisladora porteña Lorena Pokoik; y el director del Banco Nación Matías Tombolini, quienes estuvieron presentes en el acto.