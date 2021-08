Robin, el compañero de Batman, acepta una cita con un chico y se declara bisexual

Robin siempre ha sido conocido como el fiel acompañante de Batman desde que los años 40, cuando comenzaron sus aventuras juntos. Desde entonces, varios personajes se han ocultado bajo la identidad de Robin. En la última edición de Batman, Urban Legends, Tim Drake, uno de varios personajes que en los cómics es Robin, acepta una cita con un amigo.

En 'Batman: Urban Legends #6' se reveló que #TimDrake es bisexual, siendo así el primer #Robin que pertenece a la comunidad LGBT+



Recordemos que la primera adaptación live action de Tim Drake la podremos ver en la serie #DCTitans .



La representación es muy importante 👏🏼🏳️‍🌈 pic.twitter.com/y2hPu7N8Pp — DC Multiverse | #TheSuicideSquad (@DCEMultiverse) August 10, 2021

En la última página del número, Drake visita a su amigo Bernard en su casa después de que los dos compartieran un momento de conexión inesperada (que ocurrió cuando Drake, como su alter ego Robin, tuvo que rescatar a Bernard de un villano). En el último panel, Drake le dice a Bernard, radiante: “Sí … sí, creo que quiero eso”, después de que Bernard lo invita a salir.

La escena, que da un lugar al colectivo LGBTQ+ dentro del universo de DC Comics, fue muy aplaudida.

La escritora de cómics Meghan Fitzmartin explicó: “Amo mucho a este personaje, y cuando volví a releer todo lo que pude para hacer justicia a Robin, quedó claro que esta es la historia que Tim necesitaba contar”.

“Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho, sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo”, le dice Tim Drake a Bernard Down. “Esperaba que lo hicieras. Tim Drake … ¿quieres tener una cita conmigo?”, le pregunta sin rodeos. Robin da el sí, y habrá que esperar a los siguientes capítulos para ver como evoluciona la historia.

Hasta ahora, a Tim Drake le gusta Stpehanie, con quien ya salió en tomos anteriores. En una entrevista, Fitzmartin quiso destacar que esta escena es un homenaje al “viaje” que supone la sexualidad y reivindica que el personaje todavía se está conociendo a sí mismo: “Sus sentimientos por Stpehanie son 100% reales, al igual que sus sentimientos por Bernard”.