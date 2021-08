Convocan a un “centimetrazo” para exigir que se respete el distanciamiento social en las escuelas porteñas

Madres y padres de alumnas y alumnos de la Escuela Superior de Educación Artística en Música Juan Pedro Esnaola convocaron para este viernes 19 a las 13 hs al segundo “centimetrazo”, en rechazo a la decisión del gobierno porteño de volver a clases sin distanciamiento en las aulas. “Ante las medidas de presencialidad plena del GCBA y del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires en las escuelas preuniversitarias, las familias y toda la Comunidad Educativa exigimos se respete el distanciamiento de 1,5 metros”, señalaron en un comunicado.

La comunidad educativa de la Esnaola exige, además, que se “mantenga el sistema de burbujas reducidas y alternadas”. “Es una locura exponer a lxs adolescentes sin vacunar y a adultos de la comunidad con el esquema de vacunación incompleto al eliminar el distanciamiento, con la inminencia de la ola por variante Delta anunciada por el mismo Ministro de Salud Fernán Quirós”, agregaron.

El “centimetrazo” se llevará a cabo a partir de las 13, en Conesa 1855. La protesta cuenta con el apoyo de la comunidad educativa de la escuela. “Nuestros hijos están yendo sin vacunarse, exceptuados quedan muy pocos y muchos familiares estamos con el esquema incompleto de vacunación. Contamos con el apoyo de muchas escuelas”, dijo a Diario Z Carla Raimondi, integrante de la cooperadora de esa escuela.

Rechazo de los sindicatos a la presencialidad

El regreso a la presencialidad de casi 300 mil alumnos y alumnas marcó el inicio de una nueva disputa entre el gobierno y los sindicatos. El martes 17 de agosto, Ademys realizó un paro en lo que fue el primer día de clases presenciales. Para el secretario adjunto de ese sindicato, Jorge Adaro, “hay datos que no acompañan” la decisión de la Ciudad. “Que no haya distanciamiento entre los alumnos es muy grave, no hay ningún estudio científico que avale que ya no es necesario mantener el distanciamiento”, afirmó.

En tanto, UTE-Ctera llevó a cabo un acto en la puerta de la jefatura de Gobierno, en Parque Patricios, donde se realizó una clase pública junto al médico pediatra Oscar Trotta, integrante del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. “Con mucha claridad y precisión, Trotta explicó cómo el inicio anticipado de las clases presenciales aumentó los casos de Covid -19 y cómo en esta ocasión el regreso en épocas invernales y el incumplimiento de la distancia de 1,5mts está aumentando el contagio de otras enfermedades respiratorias, incrementando la ocupación de las camas de terapia pediátricas”, indicaron desde UTE.

A su vez, Trotta explicó la importancia de avanzar en la vacunación de niños, niñas y adolescentes para evitar que otras cepas se propaguen en esa población.

“En estos días quedó en evidencia la realidad frente al maquillaje mediático: amontonamientos en las puertas, incumplimiento de los protocolos, imposibilidad de mantener distancias entre burbujas en todas las escuelas primarias porteñas. Esto se da en un contexto en el que relevamos más de 20 divisiones y grados aislados, más de 500 estudiantes y más de 50 docentes en sólo dos semanas de presencialidad total en el nivel secundario”, informaron desde UTE.