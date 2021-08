El desempleo bajó al 9,2% en la Ciudad, pero es tres veces mayor en el Sur que en el Norte

La reactivación económica de los últimos meses parece comenzar a tener un efecto en las cifras de empleo. Según el último informe de la Dirección de Estadística y Censos porteña, el desempleo en la Ciudad descendió en el segundo trimestre de 2021. Se ubicó en el 9,4. Es el índice más bajo desde el cuatro trimestre de 2019, antes de la pandemia, cuando se había ubicado en el 9,2%. Luego estuvo siempre por encima, alcanzando su pico en el segundo trimestre del 2020, con 14 por ciento.

La mejora, sin embargo, no es pareja. Tiene diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres y más pronunciadas todavía si se la mide en las distintas zonas de la Ciudad.

Cantidad de desocupados por zona de la Ciudad. Datos de la Dirección de Estadística y Censos de CABA.

Por ejemplo, el desempleo en la Zona Norte de la CABA se ubica en 5,4 por ciento. Es decir que está bastante por debajo del promedio general. En cambio, en el Sur asciende al 14,2%. Como ocurre con casi todos los indicadores, hay casi tres veces más desempleo en el Sur que en el Norte. En la franja del centro los números son los que están más en consonancia con el promedio genera. La desocupación se colocó en el 8,8 por ciento.

Además de las cifras de desocupados, las condiciones de quienes sí tienen trabajo también reproducen está matriz de desigualdad entre el Norte y el Sur. Uno de los datos que mide el informe es qué porcentaje de los ocupados tiene descuento jubilatorio. Es decir que no está en el circuito informal. En el Norte, el 84,8 por ciento de los ocupados tiene descuento jubilatorio y el 15,2 no. En el Sur baja al 66,9 el porcentaje de trabajadores con descuento jubilatorio y los que no lo tienen ascienden al 33,1. Y en el Centro esta relación es de 78,1% a 21,9%.

Porcentaje de Trabajadores con descuento jubilatorio por zona de la Ciudad. Datos de la Dirección de Estadística y Censos de CABA.

Las diferencias por género también son marcadas. Entre los hombres, el desempleo se ubica en el 8,2 por ciento, mientras que en las mujeres asciende al 10,6.

Sobre las ramas en las cuales trabajan los porteños, un 72% se desempeña en algún área de servicios, el 15 en el comercio y solamente un 11 por ciento lo hace en la industria y la construcción.