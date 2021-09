El consumo de psicofármacos se multiplicó durante la pandemia, y se mantiene

Para el director general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (COFyBCF), Claudio Ucchino, la pandemia de coronavirus no hizo más que reforzar una tendencia que ya estaba instalada en la sociedad. El alto consumo de psicofármacos es una práctica extendida: en todo el país se consumen cerca de 52 millones de pastillas al año, según datos de la industria farmacéutica.

La sociedad tiende a buscar en la “pastilla milagrosa” la solución a sus problemas de sueño, tensiones y ansiedad. farmaceutico claudio ucchino

“Todos sabemos que desde el 20 de marzo del 2020, cuando se instaló la cuarentena, se han modificado y alterado nuestros hábitos con consecuencias reales en el área psíquica que, sin dudas se hicieron sentir”, explica Ucchino. Un año y medio después, empiezan a asomar las primeras conclusiones generales de un fenómeno en aumento.

“Hemos tenido aumentos de consumo de melatonina y zolpidem (medicamentos para conciliar el sueño). Si comparamos la dispensa de este medicamento durante el año 2019 con el 2020, la melatonina duplicó su venta y estuvo mucho tiempo en falta”, dice a Diario Z el director del COFyBCF.

La dispensa de Clonazepam (ansiolítico, sedante antiepiléptico) aumentó el 60% durante los primeros tres meses del confinamiento, en relación al mismo periodo del año anterior. Y si bien es un medicamento que se vende bajo receta, resulta un buen indicador de los trastornos que, para algunas personas, produjo el encierro.

De acuerdo al último informe del Observatorio de la Confederación Farmacéutica Argentina, los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central (tranquilizantes, antidepresivos, antipsicóticos, antimigrañosos, hipnóticos y sedantes, entre otros) han aumentado su dispensa en un 6,5% durante todo el 2020.

Casi 7 millones de “pastillas milagrosas”

“Lo que me parece importante resaltar es que si bien expresado en porcentajes la cifra no parece muy relevante, hay que tener en cuenta que contabilizado en números absolutos el mercado de este grupo se extendió en 6.990.573 unidades. Lo cual es muy significativo”, agrega Ucchino.

El director del COFyBCF aseguró que durante lo que va del 2021, la tendencia se mantiene: “Una de las causas posibles es la necesidad de tratamientos prolongados más allá de la extensión de la cuarentena y, sobre todo, lo que los especialistas llaman Covid prolongado”.

Se trata de pacientes que presentan síntomas de alteraciones psíquicas y psicológicas luego de haber padecido la enfermedad. “En el Reino Unido los estudios muestran que alrededor de un 10% de los que se recuperan sufren este trastorno. En este grupo se incluyen no sólo adultos mayores sino también adultos jóvenes que necesitan comenzar un tratamiento medicamentoso para superar este tipo de secuelas”, agregó.

La sociedad tiende a buscar en la “pastilla milagrosa” la solución a sus problemas de “sueño, tensiones y ansiedad”, dijo Ucchino.

“Se le pide al médico que le recete algo y si el médico no lo hace piensa que no atendió a sus necesidades, muchas de esas patologías no necesitan medicación y se resuelven con actividad física, buena alimentación y resolución del problema de fondo”, destacó.