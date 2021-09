Conjuntivitis: cómo prevenir las infecciones en los ojos, típicas de la primavera

La primavera es la estación del año donde no solo florecen las plantas, también proliferan las conjuntivitis y otras enfermedades oculares.

La Cámara Argentina de Medicina Oftalmológica (CAMEOF) recomendaron tomar medidas de prevención y explicaron cuáles son sus principales causas y formas de transmisión en esta estación del año en la que se potencian los síntomas de alergia e infecciones oculares.

La conjuntivitis puede tener distintas causas como la bacteriana, viral o alérgica, aunque también los nervios, las depresiones severas, la mala higiene ocular o el exceso de lectura pueden provocarla.

Las principales formas de transmisión de las conjuntivitis pueden darse a través del aire, al toser o estornudar, o al tocar superficies y objetos contaminados por microbios y luego tocarse los ojos sin lavarse las manos.

Qué hacer y qué no hacer

• lavarse las manos frecuentemente,

•evitar tocar la zona afectada, y en caso de hacerlo, lavar inmediatamente las manos,

• sacar las secreciones de los ojos dos veces al día, con papel o toallitas descartables,

• evitar el uso de lentes de contacto,

• no compartir toallas o sábanas con otras personas,

• evitar el contacto del gotero del antibiótico con el ojo infectado, y, en caso de que esto suceda, no usar en el ojo no infectado.

• higienizar las manos luego de colocar el colirio,

• evitar la exposición del ojo la luz solar,

• evitar el polvo, humo de cigarrillo o sustancias alérgicas,

• no usar jabones que contengan detergente o productos no adecuados para la limpieza ocular,

• no concurrir a piscinas o natatorios,

• evitar el maquillaje en la zona de los ojos.

Para tratar estas afecciones, además de recomendar consultar con profesionales oftalmólogos, señalaron que el tratamiento suele durar al menos 10 días para conjuntivitis bacteriana y 14 días para la viral.