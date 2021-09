Abrazo a la Escuela 19 de Villa Soldati en apoyo a los maestros sumariados por la ministra Acuña

Lo que van a ver en el video es todo lo que no queremos que pase dentro de la escuela. Sucedió durante una visita realizada por personal del Ministerio el viernes pasado en una Escuela de la Ciudad. pic.twitter.com/BNqAr5q6pQ — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) September 21, 2021

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, no da tregua en su política de hostilización a los docentes. En este caso, no solo avaló la provocación del director general de Gestión Estatal, Fabián Capponi, contra los docentes de la Escuela 19 de Villa Soldati sino que sumarió a quienes que le gritaron que tenían “35 compañeros muerto producto de la presencialidad criminal”.

En el video que la ministra difundió en sus redes sociales, aparecen varios docentes, con alumnos a su alrededor, que interpelan a Capponi, conocido por bailar sin barbijo en una escuela mientras la pandemia estaba en su punto más terrible de contagios y muertes. Uno de los sumariados es Jorge Adaro, secretario general de Ademys.

El funcionario Fabián Capponi bailando sin barbijo el 22 de julio de 2020.

“Dejó sin educación a muchísimos chicos por decisión política”, gritó uno de los maestros. “Tenemos compañeros enterrados por decisión suya. Nunca les importó la educación pública. Es un mentiroso”, reclamó uno de los educadores.

Otro de los docentes sentenció: “Tenemos 35 compañeros muertos con esta presencialidad criminal”; y cuestionó a los trabajadores del ministerio que registraban con sus celulares la situación: “Filmá lo que quieras, como buen ‘rati’ que sos”.

Hoy se organizó un abrazo a la escuela y la comunidad educativa difundió este texto que Diario Z publica íntegro:

Carta abierta de la Escuela 19 del 19 en respuesta a lo sucedido el 17/9

Producto de una operación mediática y de marketing por parte de la ministra Acuña, ayer martes 21/9 nuestra escuela apareció en todos los medios de comunicación del país. A pesar de que el escrache de la ministra se repitió una y otra vez en los noticieros y portales de noticias, hay que aclarar una serie de hechos que fueron ocultados intencionadamente.

A media mañana del día viernes 17/9, Fabián Capponi, Director General de Educación de Gestión Estatal del GCBA, se presentó sorpresivamente en la escuela y solicitó una reunión con la conducción. Después de eso pidió recorrer todos los grados. Se le repitieron, siempre en buenos términos, varios de los reclamos que tiene la escuela desde hace años sumado a los problemas propios de la pandemia (bancos rotos, amontonamiento de alumnes en los grados, falta de dispositivos y conectividad durante 2020 y 2021, etc.) Aclaramos de nuevo: Capponi pudo recorrer la escuela y nosotros hicimos saber nuestros reclamos sin sobresaltos. Cuando se retiró, a las 10.50 am, no dejamos de manifestarle que si no venía a traer alguna solución, no sería bienvenido a la escuela. A pesar de esto, aproximadamente a las 11.40, casi una hora más tarde, sin ninguna explicación, regresó a la puerta del establecimiento a sacarse fotos con lxs niñxs acompañado de dos hombres sin identificación. Uno de ellos fue quién grabó el video expuesto por la ministra Acuña. Resta saber qué función cumplen esas personas en el ministerio. Todo esto, en medio del primer turno de salida, con todos lxs niñxs y familias allí.

Fabián Capponi volvió a nuestra escuela a buscar material para alimentar sus redes sociales, sin traer ningún tipo de solución a los problemas que venimos arrastrando y denunciando hace mucho tiempo. Problemas de los cuales él es uno de los principales responsables. Hay que recordar que en medio del confinamiento estricto del 2020, cuando crecían los contagios y las muertes por Covid, él fue parte de un video en el que se lo ve en el ministerio de Educación bailando con música de fiesta y sin barbijo (para verlo solo hay que buscar en google “Capponi bailando”). Mientras tanto, nuestra comunidad educativa lamentaba la muerte del casero de la escuela a causa de covid 19.

Mientras Capponi bailaba y festejaba, las maestras y maestros de la escuela aprovechamos la instancia de entrega de bolsones de comida para relevar el problema de la falta de conectividad que impidió a nuestra comunidad acceder a la educación remota. La conclusión a la que arribamos fue que más de la mitad de lxs casi 800 alumnxs de la escuela no contaban ni siquiera con un celular para compartir entre toda su familia. Hicimos todos los reclamos correspondientes pero pasó el 2020 y lo que va del 2021 sin que se entregue ni un dispositivo. Además de esto, el gobierno interrumpió sin aviso alguno la entrega de cuadernillos impresos que reemplazaba (deficientemente) el vínculo pedagógico virtual donde hubiera problemas de conectividad. Esto significó la vulneración total de un derecho elemental como el de la educación.

Durante todo el 2020, este equipo docente a pesar de no contar con ningún resguardo legal ni administrativo, se puso al hombro la tarea de entregar los bolsones de comida a las familias que lo necesitaban pero que estaban aislados o por razones de fuerza mayor no podían acercarse a retirarlo. Esto tampoco salió en ningún medio. Y sucedía al comienzo de la pandemia, sin vacunas, sin los equipos adecuados (desde alcohol en gel hasta mascarillas, máscaras de protección, etc.), sin la información que ahora hay disponible sobre el virus (en ese momento se conocía muy poco), y en un contexto de contagio comunitario en los barrios vulnerados de la ciudad.

Agregamos que, lo que explica la reacción de la escuela ante la visita de Capponi tiene que ver con, por ejemplo, los gravísimos problemas de infraestructura que arrastramos desde hace tiempo. El 25 de marzo del 2021, después de un año de confinamiento que podría haberse aprovechado para poner en condiciones la escuela, y ante nuestra preocupación de que esto evidentemente no estaba sucediendo, el Ministerio Público de la Defensa señaló como conclusión de un oficio de 72 páginas presentado ante el GCBA “que el inmueble no dispone de las condiciones edilicias adecuadas presentando falencias estructurales que ponen en riesgo la integridad física de todas las personas que la frecuentan”.

Además de los problemas con las instalaciones eléctricas, instalaciones contra incendios, dudosa potabilidad del agua, entre otras cuestiones, nunca estuvieron dadas las condiciones para garantizar la presencialidad en pandemia. Cuando llegó la primera ola de frío del año, la caldera de la escuela se volvió a romper, impidiéndonos dar clases con las ventanas abiertas como indica el protocolo. Como este problema afecta a casi un tercio de las escuelas del distrito 19, fuimos varias las escuelas, entre maestras y familias, que salimos a protestar a la calle innumerables veces, varias de las cuales fueron levantadas en los medios.

Impulsando sumarios, la ministra Acuña intenta demonizar y disciplinar a los docentes que denuncian las condiciones bajo las cuales trabajamos. _Se trata de una actitud muy distinta a la consideración que ha tenido con Gustavo Albónico, a quien sostiene en la dirección de la escuela 2 del DE 8, sujeto que reivindica abiertamente la última dictadura militar, el gatillo fácil y el odio misógino, lo cual también fue denunciado durante la recorrida de Capponi por nuestra escuela.

La persecución de los compañeros escrachados es un ataque a toda la docencia y la educación pública. Es la única respuesta que ofrece el gobierno ante todos los problemas que se derivan del ajuste presupuestario, el abandono sistemático de la educación pública y el desprecio hacia nuestro trabajo cotidiano

Por todo esto llamamos a la docencia, a la comunidad educativa, a nuestros sindicatos y a la opinión pública en general a repudiar los aprietes de la ministra Acuña, al cierre inmediato de todos los sumarios y a continuar la pelea por solucionar los problemas enumerados acá y otros tantos, que no son solo de nuestra escuela sino de toda la educación pública golpeada por años y años de ajuste y abandono.

Invitamos a todo el mundo a participar del abrazo a la escuela 19 que organizamos mañana 23/09 a las 12.15

Seguimos diciendo: Fabián Capponi, no sos bienvenido.

Para firmar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLvWWACSUWKusy2lsG51X5v-VfSu1XrZVy39r_72Hvd66fGQ/viewform?usp=sf_link