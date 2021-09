Los porteños, por ahora, deberán seguir usando barbijo

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, informó que el gobierno porteño considera que hay que continuar con el uso del barbijo “un poco más” hasta alcanzar el 70 % de la población vacunada con dos dosis.

Quirós explicó que “en espacios abiertos naturalmente la contagiosidad es mucho menor y sabemos que es menos peligroso. Pero en la Ciudad pretendemos llegar al 70% de la población con dos dosis antes de tomar medidas que luego se amplifican”.

De todos modos, Quirós opinó que “el sentido de las medidas que Nación comunicó es el correcto”.

“Nosotros venimos proponiendo un plan progresivo y planificado de aperturas de seis etapas. Hoy estamos en la cuarta”, dijo el ministro acerca de la flexibilización de medidas de prevención ante la pandemia y que “en esa progresión todavía no es momento de quitar el barbijo”.

“Lo que está haciendo el Gobierno nacional es guiar un conjunto de pautas posibles y transferirle a las provincias y cada una de ellas decide cuáles toma y cuáles no. Me parece que a veces se intenta buscar una grieta donde en realidad no es tal”, opinó Quirós en diversas entrevistas radiales.

Sobre la situación epidemiológica en la Ciudad dijo que “la foto de hoy es una de las mejores fotos de toda la serie por el número de casos, de internados, de fallecidos”.

En julio pasado, Larreta presentó un “Plan para retomar de manera gradual y progresiva la normalidad”, que dividió en 6 etapas que se irían renovando cada quince días. La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en la Etapa 3, con algo de la etapa 4 en lo que se refiere a los aforos. Esa etapa 4, que debería comenzar a fin de mes detalla que: “se va a poder dejar de usar progresivamente el tapabocas: solo va a ser obligatorio en espacios cerrados y en el transporte público”.